Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019 milli piyango yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandı mı ? Milli piyango sıralı tam liste açıklandı mı? MPİ tam liste, MPİ bilet sorgula. Milyonlarca insanın rüyasını süsleyen Milli Piyango çekişinde şanslı numaralar hangisi oldu? Milli Piyango MPİ 2019 yılbaşı çekilişi hangi numaralara çıktı, milli piyango yılbaşı sıralı tam liste bu haberimizde sizleri bekliyor...Milli Piyango büyük ikramiye numaraları, amorti numaralar, çeyrek bilet, tam bilet, yarım bilet numaraları hangisi kazandı.İşte detaylar...

2019 MPİ sonuçları açıklandı mı?

Milli piyango sonuçları açıklandı mı... 2019'a girmemize saatler kala vatandaşlar MPİ bilet sorgulama, MPİ tam liste aramalarında bulunuyor. Milli piyango bu yıl kime çıkacak? Milli piyango sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde öğrenebilirsiniz.

Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişindeki ikramiye tablosu şöyle olacak:

3

Büyük ikramiyeleri kazandıran numaralar şöyleydi;

61 milyon TL ikramiye kazanan numara

9794035

10 milyon TL ikramiye kazanan numara

0798081

50 milyon TL ikramiye kazanan numara

2551923

20 milyon TL ikramiye kazanan numara

9201621

1000000 TL ikramiye kazanan numara

8757022

500000 TL ikramiye kazanan numara