Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni yıl geldi çattı. Kimisi 2018 kötü geçti kimisi 2019 umutla gelsin diyor. Herkesin yeniyıldan beklentisi farklı iken sevdiklerine de dileklerini dile getirecekleri yeni yıl mesajları göndermek istiyorlar. Yeni yıl mesajları, yılbaşı mesajları 2019, etkileyici yılbaşı mesajları, farklı komik anlamlı yılbaşı sözleri, yılbaşı SMS'leri, Resimli yılbaşı smsleri, Hoşgeldin 2019 aramalarında bulunuyorlar. 2019'a girmemize sayılı günler kaldı. Yeni yıl mesajları ile yakınlarınıza sevdiğinizi açıklayacağınız mesajlar sitemizde yer almakta. Sevgiliye yılbaşı mesajı, anneye yılbaşı mesajı, kurumsal yeni yıl mesajları, etkileyici yeni yıl mesajları, yeni yıl mesajları 2019, yeni yıl mesajları komik, yeni yıl mesajları sevgiliye, yeni yıl mesajları 2018 resimli resimli yılbaşı mesajları gibi sorgulamalarınızın cevabı da sitemizde mevcut. Hemen mesajlardan bir tane beğenerek sevdiklerinize yılbaşı mesajı olarak iletin... İşte sizler için derlediğimiz Yılbaşı Mesajları 2019, Etkileyici Yeniyıl Mesajları Farklı, Komik, Anlamlı Sözler, SMS, Resimli mesajlar, Hoşgeldin 2019...

Yılbaşı Mesajları 2019

Yeni Yıl Mesajları SMS Resimli

Yeni yıl mesajları 2019, yılbaşı mesajları farklı, anlamlı, komik sözler, SMS yılbaşı mesajları burada, Hoşgeldin 2019...

Çocuklara Yeni Yıl Mesajları

Her yıl biraz daha büyüyoruz, biraz daha eskiyor ömür, biraz daha değişiyor her şey. Sende büyüdün kocaman oldun meleğim. Ama hala daha dün gibi gözlerimin önünde ilk adımların. Seni çok seven annen. Yeni yılımız kutlu olsun güzel kızım.

Yeni yılımız kutlu olsun… Sağlık, huzur ve mutluluğumuzu daim etsin rabbimiz inşallah… Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyoruz.

Sevgiliye Yılbaşı Mesajı

İlk aşk başkadır derler, gerçekten de öyle sevgilim. Seninle açtığım gözlerimi seninle kapatabilmek dileği ile. Yeni yılımız kutlu olsun.

Baharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi yeni yılda da tüm güzellikler sizinle olsun? Mutlu ve sağlıklı yıllar!

Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle.

Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle… İyi yıllar…

Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını. Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç. Yeni yılınız kutlu olsun.

Babaya yılbaşı mesajı



Hayatımda tanıdığım ilk erkek ilk kahramanım sen oldun. Her anıma tanık, mutluluğuma ortak oldun. Yeni yılda da nice mutlulukları paylaşmak dileği ile. Yeni yılımız kutlu olsun babacığım.

Arkadaşa Yılbaşı Mesajı

En işe yaramayan günümüz hiç gülmediğimiz gündür. Yeni yılın dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelere açılması dileğiyle mutlu yıllar.

Başaramadığınız zaman düş kırıklığına uğrayabilirsiniz ancak, yeniden denemezseniz işte o zaman sizin için her şey bitmiş demektir. 2018 yılının ülkemiz, ailemiz ve hepimiz için mutlu ve başarılarla dolu olması dileğiyle.

Mutlu insan sevgisine ve kendine güvenendir. Sevgi bütün kapıları açar. Yeni yılda sevgi dolu günler dilerim. Mutlu yıllar.

Yeni yılın sana ve tüm sevdiklerine sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar.

Yılbaşı Mesajları 2019, Etkileyici Yeniyıl Mesajları Farklı, Komik, Anlamlı Sözler, SMS, Resimli

Sevgi bestesinin tınılarını tüm insanların yüreğinde hissedeceği, hüzünlerinizin dostluklarla silineceği, ümitlerinizin hiç bitmeyeceği, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yılı sevdiklerinizle birlikte geçirmeniz dileğiyle, Mutlu Seneler.

2018 yılı size sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirsin. Neşe dolu bir yıl geçirin.

Karayollarında değil, senin kollarında öleyim… Onca yıl geçti sevgilim, her yeni yıl bir şeyler getirdi bir şeyler götürdü bizden, ama yılların bana en büyük getirisi her zaman sen oldun. İyi ki varsın yeni yılımız kutlu olsun!

Bugün Dertleri Bir yana Bırakın, Bugün Gözyaşlarını Unutun, Bugün Daha Mutlu Yarınlar için İnadına Hayata GülümSeyin, 2018 Yılınız Kutlu Olsun...

Farklı Anlamlı Komik Yılbaşı mesajları

- Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2018 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!

- Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun.

- 2018 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Mutlu yıllar...

- Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğiyle...

- Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar hep senin olsun. MUTLU YILLAR!