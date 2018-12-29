Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019 Ocak ayı kira artış zam oranı ne zaman belli olacak? | 2018 Aralık Ocak ayı kira enflasyon zammı TEFE TÜFE TÜİK artış. Ülkemizde kira sözleşmeleri 1 senelik düzenlenmektedir ve bu tarih dolduğunda kira sözleşmesi iptal edilmezse otomatik olarak yenilenmektedir. Ev sahipleri kira sözleşmesi yenilenirken kira zam oranı üzerinden kiracılarına zam yapıyor. İlgili yasal düzenlemeler tamamlanana kadar ise bu artış Borçlar Kanunu kapsamında 12 aylık ÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmakta. 2019 Ocak kira artış oranı TÜİK tarafından; TÜİK Aralık 2018 TEFE TÜFE enflasyon rakamları 3 Ocak 2019 tarihinde saat 10:00 itibari ile açıklanacak. Rakamlar açıklanır açıklanmaz sitemizde görebilirsiniz. Diğer yandan en çok merak eilip araştırlan konular arasında yer alan Ocak 2019 kira zam hesaplaması ve ilk 12 aylık kira artış oranları listesini de yine sitemizden takip edebilirsiniz. İşte, 2018 2019 Aralık - Ocak ayı kira artış zam oranı son dakika ne kadar olacak ne zaman belli olacak, Kira enflasyon zammı TEFE TÜFE TÜİK artışı ile araştılanlar ve diğer ilgili detaylar...

2019 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bugünlerde yanıtı en çok merak edilenlerin başında gelen 2019 kira artış oranı ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı internette çokca araştırılıyor. 2019 Ocak kira artış oranı 3 Ocak 2019 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak. TÜİK Aralık 2018 TEFE TÜFE enflasyon rakamları 3 Ocak 2019 tarihinde saat 10:00 itibari ile açıklanacak. Rakamlar açıklanır açıklanmaz sitemize eklenecek ve aynı zamanda Ocak 2019 kira zam hesaplaması ve ilk 12 aylık kira artış oranları listesi de yine sitemizden yayımlanacaktır.

2018 ARALIK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon oranı 3 Ocak itibari ile açıklanacak.

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Yeni Ekonomi Programı'nda yer alan tedbirlerden biri gayrimenkulde kira artış oranını doğrudan etkiliyor. Ev sahipleri artık zamları üretici fiyatından değil, tüketici fiyatından yapabilecek. Program'ın 'Enflasyon' bölümünün 'Politika ve Tedbirler' başlığı altında, "Kira artış oranına dair üst sınır, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına göre belirlenecektir" maddesi yer alıyor. Normal şartlarda 12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyatı (Yİ-ÜFE) artış oranı ile belirlenen kira zammı üst rakamı yeni düzenleme yapılması ile birlikte TÜFE ile belirlenecek. Geçtiğimiz 2018 Ağustos ayında 12 aylık ÜFE gerçekleşmesi yüzde 18,78, TÜFE gerçekleşmesi ise yüzde 12,61 olarak kaydedilmişti. Bu da oturduğu ev için bin lira kira ödeyen tüketicinin, zam zamanının ağustosa denk gelmesi durumunda eylülde 188 lira zamlı ödeme yapacağı anlamına geliyor. Şayet TÜFE oranından zam yapılsaydı bu rakam 126 lira olacaktı.

Ev sahipleri kira artırımlarını, sözleşmesinin yenilendiği dönemde yapabiliyorlar. Türk Borçlar Kanunu’nun 344. Maddesine göre; tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Yani TÜİK tarafından açıklanan ÜFE rakamlarına göre kira artış oranı belirlenebiliyor. Kira sözleşmesinin imzalanmasıyla birlikte ev sahibi-kiracı ilişkisi borç-alacak ilişkisine dönüyor. Yani her iki tarafın da birtakım yükümlülükleri yerine getirmesi gerekiyor. Bu yükümlülüklerin neler olduğu, tarafların hangi haklara sahip olduğu da Türk Borçlar Kanunu’nda ele alınıyor. Ev sahibi ile kiracı arasında bazı konularda anlaşma sağlanamıyor. Özellikle kira sözleşmesinin sona ermesi ve konutun tahliye edilmesi konusunda sıkıntı yaşanabiliyor. Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan düzenleme ise tartışma yaşanan bu konuya açıklık getiriyor. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 347’nci maddesinde kira sözleşmesinin ne zaman biteceği sorusu şöyle açıklanıyor: Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin sona ermesi gerekir.

ÜFE'YE BAKILIYOR

Taraflar anlaşsa da zam bu sınırı aşamaz. Borçlar Kanunu’nun 344’üncü maddesinde konut için kira artışının, İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre yapılacağı belirtiliyor. ÜFE, her ay açıklanan enflasyonla karıştırılmamalı. En çok yanlış bu konuda yapılıyor. Dolayısıyla ‘ÜFE ve TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalaması alınacak’ diyene aldırmamak gerekebilir.

12 AYLIK ORTALAMA ALINACAK

ÜFE’ye bakarken aylık veya yıllık orana değil, 12 aylık ortalamaya bakılacak. Borçlar Kanunu’ndaki kira artış maddesinin uygulanması işyerleri için 2020 yılında yürürlüğe girecek.

KİRA SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN SONA ERER?

Kira sözleşmesinin imzalanmasıyla birlikte ev sahibi-kiracı ilişkisi borç-alacak ilişkisine dönüyor. Yani her iki tarafın da birtakım yükümlülükleri yerine getirmesi gerekiyor. Bu yükümlülüklerin neler olduğu, tarafların hangi haklara sahip olduğu da Türk Borçlar Kanunu’nda ele alınıyor.

KİRA ARTIŞINI KİM BELİRLER? KİRA ARTIŞI NASIL YAPILIR?

Ev ve işyerini kiraya veren mal sahipleri, kiracıları ile yaptığı sözleşmenin yenilenmesi halinde kira bedeline zam yapma hakkına da sahip oluyor. Ev ve işyerini kiraya veren mal sahipleri, kiracıları ile yaptığı sözleşmenin yenilenmesi halinde kira bedeline zam yapma hakkına da sahip oluyor. Kira sözleşmesi, taraflardan herhangi bir fesih bildiriminin gelmemesi halinde otomatik olarak senelik yenilenmiş oluyor. Kira artışı, Borçlar Kanunu kapsamında yer alan hükümlere göre yapılıyor. Kanunen tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerli oluyor. Bu kural, meskenlerde geçerli oluyor. İşyeri sahipleri kanunda yapılan bir değişiklik ile 2020 yılına kadar istediği oranda zam yapabiliyor. Ancak öncelik sözleşmede belirtilen oranda oluyor. Eğer sözleşmede herhangi bir oran belirtilmemiş ise mal sahibi kiracısına dilediği oranda artış yapabiliyor.

KİRA FİYATLARI BİR YILDA NE KADAR ZAMLANDI?

Ağustos ayında yaşanan kira artış oranı yüzde 17,41 TL olurken, bu rakam 2018 yılının kira zammında ulaşılan en yüksek değer olarak dikkat çekiyor. Ülke çapında kira artış oranları bir yılda yaklaşık yüzde 60 yükseldi. 2018’in ilk sekiz ayında ise kira zammı artışı yüzde 10 oldu. Yaz aylarına bakıldığında ise Haziran ayında yüzde 15,80 olan kira artış oranı, önce Temmuz ayında yüzde 16,57’ye, son olarak da Ağustos ayında yüzde 17,41 TL’ye tırmandı.

Ay ay 1 yıllık kira artış oranları

Ağustos 2017: %10,94

Eylül 2017: %12,05

Ekim 2017: %13,26

Kasım 2017: %14,47

Aralık 2017: %15,38

Ocak 2018: %15,82

Şubat 2018: %15,66

Mart 2018: %15,50

Nisan 2018: %15,35

Mayıs 2018: %15,36

Haziran 2018: %15.80

Temmuz 2018: %16,57

Ağustos 2018: %17,41

TEFE TÜFE’YE GÖRE KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 344.’üncü maddesi gereğince kira artışı, “Bir önceki kira yılının ÜFE artışını geçmeyecek şekilde düzenlenir” hükmüne göre yapılır. Ancak burada kesin bir hesaplama bulunmamaktadır. TUİK’in yayımlamış olduğu Yİ-ÜFE kullanıcı rehberinde ise bu hesaplamanın iki şekilde olabileceği açıkça görülmektedir.

a-) Bir önceki yılın (2016 Kasım) aynı ayına göre değişim, (% 17,30)

b-) 12 aylık ortalama değişim (Kasım-2016 / Kasım 2017) (% 15,38)

Yukarıda da görüldüğü gibi iki oran arasında da çok büyük farklar bulunmaktadır. Bu kapsamda karışıklığın ortadan kalkması amacıyla , 6.Hukuk Dairesinin verdiği “ Kira artışı, ÜFE’nin 12 aylık ortalaması oranında artırılır.” karar ile giderilmiştir.

TEFE - TÜFE NEDİR? ARASINDA NE FARK VARDIR?

Tefe - Tüfe gayimenkul sektöründe ve Türkiye’de ekonominin temel göstergelerinden sayılan çok önemlidir değerlerdir.

TÜFE NEDİR?

TÜFE’nin açılımı, ‘Tüketici Fiyat Endeksi‘ dir. Tüfe sayesinde enflasyonu ölçebiliriz. Tüfe değerleri Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından hesaplanır. Tüfe, daha önce satın alınmış bir malın - hizmetin ,daha sonra ki bir tarihteki fiyatı ile karşılaştırılmasına yarar.

TEFE NEDİR?

TEFE’nin açılımı, ‘Toptan Eşya Fiyat Endeksi‘ dir. Kulladığımız malların tüm ham maddelerini içine alır. Yani toptan satılan malların fiyat artışlarını gösteren bir endekstir.

Ayrıca Tefe ve Tüfe genellikle birlikte kullanılır ve birbirlerine karşılaştırılırlar. Bu endeksler farklı değerleri gösterir. Tefe fiyat artışlarının arz yani maliyet cephesini gösterirken Tüfe ise fiyat artışlarının talep yönünü gösterir. Tefe de Tüfe gibi önceden endekse dahil edilmiş mallardan oluşan belirli bir malın fiyatındaki değişmeleri ölçüyor. Tefe’nin kapsamı Tüfe’ye göre daha geniştir.