Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İmar Barışı uzatılacak mı? | İmar Barışı en son tarih ne zaman | İmar barışı son ödeme tarihi uzatıldı mı? İmar Barışı sorgulama ödeme. Yeni yılda İmar Barışı süresinin uzatılması masaya yatırılmış gibi görünüyor. İmar Barışı uzatıldı mı, İmar Başvurusu son ödeme başvuru tarihi uzadı mı, İmar Barışı nasıl başvuru yapılır, nasıl sorgulanır, İmar Barışı en son ödeme tarihi ne zaman gibi araştılanlar bugünlerde internette en çok aranan konular arasında... İmar Barışı Haziran ayında başlamış, son başvuru tarihi ise Ekim ayında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan karar ile 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatılmıştı. İmar barışı başvurusu, sorgulaması ve ödemesi son günü ne zaman gibi haberler gündem olmaya devam ediyor. İmar barışına başvuru süresinin 3 ay daha uzaması ve yapı kayıt belgesi almak için ödenecek ücretin 3 taksite bölünmesi görüşülmesi gündemde. Geçtiğimiz yıllarda yapılan imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması için başlatılan İmar Barışına başvurular 31 Aralık 2018 tarihinde bitiyor. Peki İmar Barışı son ödeme tarihi uzatıldı mı? İmar Barışı uzatılacak mı, En son tarih ne zaman? Merak edilen detaylar haberimizde...

'İMAR BARIŞI UZAYABİLİR'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İmar barışı) 31 Aralık'ta süreç tamamlanıyor. Sürecin uzatılmasına ilişkin ciddi talep var. Bunu biz 31 Aralık'ta inşallah değerlendirmiş olacağız ancak 31 Aralık'a kadar vatandaşımızın ödemelerinin yapılabilmesi adına hafta sonu da bütün kamu bankaları açık olacaklar ve imar barışı sürecinden vatandaşımız hafta sonu da faydalanabilecek." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Bugün için yaklaşık 9 milyon 500 bin vatandaşımız imar barışından faydalandı." dedi. Trabzon Valiliğini ziyaret eden Bakan Kurum'u Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar ve Salih Cora ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve ilçe belediye başkanları karşıladı.

Valilik şeref defterini imzalayan Kurum, ilçe belediye başkanlarının da katıldığı, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya başkanlık yaptı. Kurum, toplantının ardından yaptığı açıklamada, imar barışına ilişkin, "Bugün için yaklaşık 9 milyon 500 bin vatandaşımız imar barışından faydalandı. Toplam yaklaşık 14 milyar liralık bedel ödendi." diye konuştu. İmar barışına ilişkin sürecin 31 Aralık'ta tamamlanacağını anımsatan Kurum, şu değerlendirmelerde bulundu: "Sürecin uzatılmasına ilişkin ciddi talep var, bunu biz 31 Aralık'ta inşallah değerlendirmiş olacağız ancak 31 Aralık'a kadar vatandaşımızın ödemelerinin yapılabilmesi adına tüm kamu bankaları açık olacak ve imar barışı sürecinden vatandaşımız hafta sonu da faydalanabilecek.

Diğer özel bankalarımızla da görüşmeleri sürdürüyoruz, bunun hem bakanlığımız internet sitesinde hem de bankalarımızın sitelerinde duyuruları olacaktır. Hafta sonu da bankalarımız açıktır, imar barışından vatandaşlarımız faydalanabilir."

İMAR BARIŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

PTT şubelerinden alınan e-Devlet şifresi ile "www.turkiye.gov.tr" adresine veya "e-Devlet" mobil uygulamasına giren vatandaşlar, burada yer alan kurumlar bölümünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait sayfaya erişebiliyor. Sayfaya giriş yapan yapı sahipleri, "İmar Barışı Başvuruları" bölümüne girdikten sonra istenilen bilgileri doldurarak başvurularını tamamlıyor.

HANGİ YAPILARI KAPSIYOR?

Vatandaşların devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen İmar Barışı düzenlemesi, 31 Aralık 2017'den önceki ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapıları kapsıyor.

Konuyla ilgili bugüne kadar yapılan açıklamalar doğrultusunda sizlere tüm detayları aktardık. Gelişmeler oldukça sizlere bu sayfadan duyurmaya devam edeceğiz.