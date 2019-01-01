Milli Piyango Sonuçları Bilet Sorgulama Çekiliş Sonuçları | MPİ çekiliş sonuçları bilet sorgulama... Heyecan dorukta. Zengin olma hayali ile bilet alıp bekleyişe geçen vatandaşlar büyük çekilişi dört gözle bekliyor. BÜYÜK İKRAMİYE KAZANAN TAM BİLET Milli Piyango çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ilgili tüm hızıyla devam ediyor. 1 milyon TL ödül kazanan ilk bilet şimdiden belli oldu. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 1 milyon TL kazandıran ilk bilet numarası belli oldu: 8977111....  Amorti rakamlar kazanan numaralar: 4 VE 9 oldu.  2019 Milli Piyango sonuçları belli oldu. Milli piyango büyük ödül sorgulama, amorti sorgulama, MPİ ile ilgili tüm sorgulamalar haberimizde. İşte Milli Piyango Bilet Sorgulama motoru!

MİLLİ PİYANGO 2019 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ İLE İLGİLİ DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

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BÜYÜK İKRAMİYE TAM BİLETE İSABET ETTİ
Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye, "7615536" numaralı tam bilete isabet etti.

MPİ BİLET SORGULAMA, BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU 
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 70 Milyon TL değerindeki ikramiyeyi kazanan numara 7-6-1-5-5-3-6 olarak açıklandı. Büyük ikramiye İstanbul'dan tam bilete isabet etti. 7 Milyon Liralık ikramiye çıkan numara ise 9-9-1-5-1-8-8 oldu.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI, AMORTİ BİLET SORGULAMA
2019 Milli Piyango yılbaşı çekilişin amorti numaraları belli oldu. Milli Piyango çekilişinde amorti rakamları 4 ve 9 olarak açıklandı.

31 Aralık yılbaşı özel çekilişi sonucunda 1 milyon TL'lik ikramiyenin çıktığı rakamlar şöyle: "8977111, 8233872, 3250156, 0486336, 6131177, 2136781, 1926666, 0610463, 2875253, 5528334." 

ÇEKİLİŞ ERKENE ALINDI

Milli Piyango İdaresi'nce gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişi, saat 15.00 itibarıyla başlatıldı. Bu yıl geçen seneden farklı olarak büyük ikramiye çekilişi, daha erken yapıldı. Çekiliş sonuçlarının saat 24.00'ten önce sisteme kaydedileceği belirtildi.

MİLLİ PİYANGO SORGULA

BÜYÜK İKRAMİYE TAM BİLETE İSABET ETTİ
Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye, "7615536" numaralı tam bilete isabet etti.

MPİ BİLET SORGULAMA, BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU 
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 70 Milyon TL değerindeki ikramiyeyi kazanan numara 7-6-1-5-5-3-6 olarak açıklandı. Büyük ikramiye İstanbul'dan tam bilete isabet etti. 7 Milyon Liralık ikramiye çıkan numara ise 9-9-1-5-1-8-8 oldu.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI, AMORTİ BİLET SORGULAMA
2019 Milli Piyango yılbaşı çekilişin amorti numaraları belli oldu. Milli Piyango çekilişinde amorti rakamları 4 ve 9 olarak açıklandı.

31 Aralık yılbaşı özel çekilişi sonucunda 1 milyon TL'lik ikramiyenin çıktığı rakamlar şöyle: "8977111, 8233872, 3250156, 0486336, 6131177, 2136781, 1926666, 0610463, 2875253, 5528334." 

70 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

7615536

7 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

9915188

7 milyon liralık ikramiye '9915188' numaralı çeyrek biletin sahibine çıkarken, 70 milyon liralık büyük ödül '7615536' numaralı biletin sahibine gitti. Büyük ikramiyenin uzun yıllar sonra ilk kez tam bilete çıktığı ve bu biletin İstanbul'da satıldığı öğrenildi. 

1 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

8977111 , 8233872, 3250156, 0486336, 6131177, 2136781, 1926666, 0610463, 2875253, 5528334 

AMORTİ KAZANDIRAN NUMARALAR

4 ve 9


70000000 TL ikramiye kazanan numaralar 

7615536  (İstanbul)

7000000 TL ikramiye kazanan numaralar 

9915188  

1000000 TL ikramiye kazanan numaralar 

0486336  0610463  1926666  2136781  2875253  3250156  
5528334  6131177  8233872  8977111  

100000 TL ikramiye kazanan numaralar 

0103560  0133578  0191598  0670313  0924716  0947679  
1031575  1120429  1131242  1221601  1232342  1522796  
1962365  2242485  2395575  2712944  3693186  4912810  
5726108  5841416  6112732  6223577  6231814  6553565  
7408276  8053948  8527137  8838637  9920808  9932306  

10000 TL ikramiye kazanan numaralar 

0064351  0227300  0275026  0288843  0311785  0405960  
0418959  0623640  0721332  0775428  0834419  0900714  
1021024  1089984  1162214  1239018  1391631  1414149  
1570815  1742752  1877083  1879952  1909816  2009124  
2091315  2111451  2137831  2328360  2331038  2468556  
2812546  3370692  3390879  3505819  3532471  3534207  
3612675  3854045  3921507  4010699  4104575  4130012  
4167002  4255554  4332479  4564984  4895655  5018248  
5294592  5310270  5458699  5474455  5562983  5592621  
5629165  5630524  5634563  5717956  5722664  5723211  
5801547  5837803  5954746  5960725  6110740  6131726  
6153438  6165630  6348375  6470203  6644224  6670250  
6702120  6710678  6943751  6961375  7042930  7224993  
7307807  7443529  7472714  7605212  7750400  8021512  
8033117  8181550  8326641  8508943  8586125  8653551  
8826172  9055377  9116053  9211357  9411138  9741612  
9782126  9813310  9885420  9931794  

5000 TL ikramiye kazanan numaralar 

0025507  0067055  0180365  0213989  0366671  0456023  
0530798  0571785  0636411  0653976  0671539  0785120  
0807580  0808959  0819488  0828779  0832464  0873912  
0882263  0914191  0941438  0985266  1184533  1200814  
1218755  1280694  1326597  1329132  1358547  1477955  
1486111  1516171  1564530  1680393  1743897  1918336  
1922130  1980899  2014498  2016470  2065261  2119714  
2122241  2213343  2243040  2255591  2265937  2291649  
2299726  2322191  2344288  2364695  2400859  2404025  
2472219  2510040  2513455  2532197  2636554  2676675  
2782621  2883286  2883694  2937694  2980680  2985514  
3065605  3113128  3231026  3247628  3366072  3403805  
3414866  3473620  3490942  3578954  3623629  3646728  
3692123  3714602  3819554  3865464  3884731  3953742  
4012346  4113201  4146873  4264517  4325610  4332352  
4337350  4456170  4545492  4608984  4640599  4649320  
4667213  4713335  4716272  4877367  4889328  4921767  
4939078  4940793  4973845  5010235  5011057  5109970  
5130370  5135668  5149011  5221868  5400353  5440023  
5513085  5564393  5622063  5708752  5726900  5802796  
5821655  5923323  5997409  6010468  6071719  6078090  
6101150  6113849  6134239  6257787  6297840  6302816  
6310117  6391275  6427314  6431862  6509926  6574115  
6582514  6649308  6745484  6766694  6840976  6844857  
6977354  6978591  7010023  7069429  7096917  7098509  
7155318  7157965  7192920  7194814  7201030  7226164  
7264469  7272719  7364898  7376245  7437938  7500066  
7528462  7600784  7629206  7656671  7762615  7765588  
7768621  7828269  7834690  7919122  7962177  8139926  
8333615  8360173  8381584  8500395  8527892  8532274  
8668803  8765241  8797209  8894432  8953591  8982123  
8996565  9003778  9055337  9078081  9240785  9269994  
9295782  9308788  9459352  9798483  9825249  9919808  
9947532  9961621  

Son 6 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar 

010720  043315  050673  052473  069480  069977  
072615  095271  114566  126799  127341  150356  
180634  206867  227844  243096  251467  285256  
286672  316420  321310  333360  351070  355400  
356054  361080  363914  379585  429153  432187  
484142  484331  566545  571724  579692  602089  
658374  678511  709714  727629  739043  755807  
802880  822703  898439  924500  929000  963454  
965174  975966  

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar 

01726  01857  01962  03003  03121  04697  
05836  06080  08849  09630  10287  10993  
11380  11479  16140  20245  22126  23981  
25212  25490  26487  27286  27693  28343  
31123  32217  33091  33222  34253  35289  
36904  38065  39797  43222  43339  43635  
44769  45920  46984  47046  48707  49082  
51548  51716  52079  54235  54690  56533  
58104  58944  59390  60003  60020  60022  
61503  61762  62359  63027  63172  64287  
64368  65109  66147  69606  70921  71953  
72244  72498  73021  74035  74052  74240  
76664  76729  76885  77586  77996  77999  
78896  80139  80547  81241  82341  83508  
84612  85452  86223  86515  86632  87299  
87324  88558  91807  92243  92646  93695  
94042  98306  98604  99436  

Son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar 

0170  0294  0883  0994  1341  1396  
1504  1526  2160  2180  2698  2881  
3502  3669  3724  4479  4888  5156  
5165  5591  5597  5836  5999  6324  
6427  6434  6480  6664  6733  7019  
7122  7220  7229  7422  7619  7791  
7941  8330  9103  9689  

Son 3 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar 

054  092  137  139  155  187  
191  228  296  325  372  386  
424  479  693  699  770  798  
805  954  

Son 2 rakamına göre 140 TL ikramiye kazanan numaralar 

17  27  43  44  72  77  99  

Son 1 rakamına göre 70 TL ikramiye kazanan numaralar 

4  9  

70000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 

0615536  1615536  2615536  3615536  4615536  5615536  
6615536  7015536  7115536  7215536  7315536  7415536  
7515536  7605536  7610536  7611536  7612536  7613536  
7614536  7615036  7615136  7615236  7615336  7615436  
7615506  7615516  7615526  7615530  7615531  7615532  
7615533  7615534  7615535  7615537  7615538  7615539  
7615546  7615556  7615566  7615576  7615586  7615596  
7615636  7615736  7615836  7615936  7616536  7617536  
7618536  7619536  7625536  7635536  7645536  7655536  
7665536  7675536  7685536  7695536  7715536  7815536  
7915536  8615536  9615536  

70 MİLYON LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYE SAHİBİNİ BULDU

Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye, "7615536" numaralı tam bilete isabet etti.

7 Milyon Liralık ikramiye çıkan numara: 9915188 

İkramiyenin isabet ettiği iller; Aydın, Antalya, Adana ve sayısal sistem olarak belirlendi ve çeyrek bilete isabet etti.

AMORTİ KAZANDIRAN NUMARALAR BELLİ OLDU

0'dan 4'e kadar olan topların bulunduğu birinci küreden 4 numara çıktı.

İkinci küreye ise 5'den 9'a kadar olan numaralar atıldı. İkinci küreden 9 numara çıktı.

Buna göre amorti numaraları 4 ve 9 olarak belirlendi.

1 MİLYON LİRA KAZANDIRAN NUMARALAR

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 1 milyon lira ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango İdaresi’nce gerçekleştirilen çekilişte 8977111, 8233872, 3250156, 0486336, 6131177, 2136781, 1926666, 0610463, 2875253, 5528334 numaralı biletlerin sahipleri 1’er milyon liranın sahibi oldu.


Milli Piyango çekilişi büyük ikramiyesi önceki yıllarda gecenin ilerleyen saatlerinde açıklanıyordu. Fakat bu yıl Milli Piyango İdaresi (MPİ) değişikliğe giderek 70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon TL ve iki adet amorti çekilişleri 20.00-20.30 saatleri arasında yapılacağını duyurdu. İşte o açıklama: "İdaremizce gerçekleştirilecek olan 31 Aralık 2018 (Yılbaşı 2019) özel çekilişi Anıttepe Binası çekiliş salonunda saat 15.00’te başlayacaktır. 70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon TL ve iki adet amorti çekilişleri 20.00-20.30 saatleri arasında yapılacaktır."


BÜYÜK İKRAMİYE SAHİBİNİ BULACAK

Milli Piyango'nun bu çekiliş kapsamında ödeyeceği toplam ikramiye tutarı 390 milyon 910 bin lira olacak. Tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet 17,5 liradan satıldı.

ÇEKİLİŞ ERKEN BAŞLADI

Milli Piyango 2019 yılbaşı çekilişi başladı. Milli Piyango İdaresi'nin her yıl sürdürülen gece çekilişi geleneğinde bu yıl değişiklik yapıldı ve sonuç saati öne çekildi. İdarenin resmi sayfasından yapılan açıklamada Milli Piyango büyük ikramiye ile 7 milyon TL ve iki adet amorti çekilişlerinin 20.00-20.30 saatleri arasında yapılacağı belirtildi.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon TL ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-20.30 saatleri arasında yapılacaktır. Saat 15.00'den itibaren basın mensuplarımız çekilişimize katılarak görüntü alabilecekler. Yılbaşı özel çekilişimiz bütün çekilişlerimizde olduğu gibi halkımıza açık olarak çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek olup çekilişimize tüm halkımız davetlidir."


TOPLAM 390 MİLYON 910 BİN LİRA DAĞITILACAK

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı belli oldu. Buna göre, dağıtılacak olan ikramiye tutarının 390 milyon 910 bin lira olduğu açıklandı. 

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR NELERDİR?

Son 6 yılın verilerine göre Milli Piyango büyük ikramiye çekilişinde en çok çıkan rakamlar şu şekilde;

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2018 sonuçlarına göre 61 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 9794035. Çeyrek bilet, İstanbul'a, Antalya'ya, Samsun'a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'ine çıktı.

2017'nin Talihlilerin biletlerinden 3’ü İstanbul, 1’i Antalya’da Dönerciler Çarşısı'nda yer alan seyyar bilet standında satıldı. 2017 yılının 60 milyonluk büyük ikramiyesi 2796288 numaralı çeyrek bilete isabet etmişti.

2016'nin Milli Piyango yılbaşı çekilişinde, 55 milyon liralık büyük ikramiye kazandıran çeyrek biletlerin 3'ü İstanbul, 1'i ise Adana'dan satıldı. Çekilişin ardından, bayisi Adana olan 0556013 biletin Mersin'de satıldığı iddia edilmişti.

2015'in Milli Piyango büyük ikramiyesini kazandıran biletlerin 2'si Aydın, 1'i Niğde diğeri ise Ankara'da satılmıştı. 50 milyon liralık büyük ikramiye kazandıran biletin numarası ise 2682160 olarak ilan edilmişti.

2014 yılının Milli Piyango büyük ikramiye çekilişinde talihlilerin biletlerini Bandırma, Ankara, İzmir ve İstanbul'dan aldığı ortaya çıkmıştı. 50 milyon TL'lik büyük ikramiye, 2174451 numaralı bilete isabet etmişti.

2013 yılbaşı çekilişinde 45 milyon liralık büyük ikramiye İstanbul, İzmir, Adana ve Muğla'da satın alınan 6718374 numaralı bilete isabet etmişti.