Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TCDD Van Ekspresi nereden kalkıyor, saat kaçta kalkıyor, Van Gölü Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, yataklı vagon fiyatları ne kadar... Son birkaç yılda inanılmaz popüler hale gelen tren yolculukları, daha çok gençlerin ilgisini çekiyor. Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran fotoğrafların ev sahibi olan trenler, aynı zamanda kendilerine küçük birer macera arayan gençler tarafından da tercih ediliyor. Kars Ekspresinde özellikle yataklı vagonlarda yer bulmanın imkansız hale gelmesi, bilet bulamayanları başka yollara sevk etmiş durumda. İlk alternatif ise VanGölü Ekspresi oluyor. 'Like Ekspresi' olarak adlandırılan Kars Ekspresi'nde yer bulamayanlar, Van Ekspresi seferlerini kontrol ediyorlar. Peki Van Ekspresi nereden ve kaçta kalkıyor? Van Ekspresi biletleri ne kadar? Van Ekspresi durakları, rotası gibi merak edilenleri sizler için derledik...

Doğu Ekspresi'nde özellikle yataklı vagonların tur şirketleri tarafından aylar önce satın alınması nedeniyle Kars Ekspresi'nde yer bulamayanların ikinci tercihi Van Ekspresi oluyor. İşte Van Ekspresi ile ilgili bilmeniz gerekenler...

VANGÖLÜ EKSPRESİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Van Gölü Ekspresi Ankara'dan başlıyor ve Ankara-Tatvan-Ankara arasında haftada 2 gün işliyor. Ankara'dan salı ve pazar günleri, Tatvan'dan ise salı ve perşembe günleri trenler yola çıkıyor. Trende kompartımanlı, pulman, örtülü kuşet, yemekli ve yataklı vagon bulunmaktadır.

Muhteşem manzaraların eşlik ettiği yolculuk yaklaşık olarak 25 saat sürüyor. Van Gölü Ekspresi her Salı ve Pazar günleri sabah 11:00’de Ankara’dan hareket ediyor ve ertesi gün saat 12:09’da Tatvan’a varıyor. Bilet fiyatları ise tercihinize göre değişiyor.

VAN GÖLÜ EKSPRESİ BİLET FİYATLARI

Pulman: 48 lira

Örtülü kuşetli: 63,5 lira

Yataklı: Tek başınıza kompartımanı kapatırsanız: 187 lira, iki kişi bilet alırsanız 234 lira.

Biletleri TCDD’nin resmi sitesinden alabilirsiniz.

BİLET ALIRKEN DİKKAT!

Trenin ismi Van Gölü Ekspresi olsa da, tren Van’a değil Van Gölü’nün batısında yer alan Bitlis’in Tatvan ilçesine kadar gidiyor. Bilet satın alırken de “Van Gar” yerine “Tatvan Gar" diye aratman gerekiyor.

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VAN EKSPRESİ ROTASI, DURAKLARI...

Ankara’dan yola çıkan tren Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Muş ve Tatvan’dan geçiyor.

PULMAN VE ÖRTÜLÜ KUŞETLİ NEDİR?

Vangölü Ekspresi’nde dört tip vagon bulunuyor. 25 saatlik bir yolculuk için en rahat tabii ki yataklı ya da örtülü kuşetli olacaktır.

Pulman: Her trende olduğu gibi, koltuklu ve normal olan vagondur. Bir tarafta çift kişilik, diğer tarafta ise tek kişilik koltuk bulunur. Geniş olan bu koltuklar her ne kadar rahat olsa da, mevzu bahis yirmi dört süren bir yolculuksa tercih sebebi değildir. Bu rotayı takip etmeyecek ve kısa bir süre seyahat edecekseniz bu vagonu tercih edebilirsiniz.

Örtülü kuşetli: Dört kişilik koltukların bulunduğu bu vagonda, koltuklar rahatça uyuyabileceğiniz yataklara dönüşebiliyor. TCDD tarafından verilen ve gayet temiz olan çarşafı serdikten sonra yolculuğunuzun bir kısmını uyuyarak geçirebilirsiniz.

Yataklı: İşte bu rotayı eşsiz hale getiren ve tercih edilmesi elzem olan vagon! Biri üstte biri altta olmak üzere iki kişilik yatak, mini buzdolabı (çikolata, meyve suyu, çubuk kraker ve su var), priz, masa ve lavabonun bulunduğu yataklı vagonda seyahatinizin keyfini sürebilirsiniz.

Yemekli: Fiyatların uygun olduğu ve dört kişilik masaların bulunduğu bu vagonda elbette yolculuğunuzun tamamını geçiremezsiniz. Ama lezzetli yemekler yiyip, harika manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.

Gezginlerin yeni trendi Van Gölü Ekspresi

Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi ile yolculuk, kış mevsiminin gelmesiyle yürüyüş ve dağcılık grupları, fotoğraf sanatçıları ve üniversite öğrencilerinin ilgi odağı oldu. Ancak Doğu Ekspresi'nin popülerleşmesiyle bilet bulmak zorlaştı. Van Gölü Ekspresi de gezgincilerin yeni gözdesi oldu. Ankara'dan hareket ederek Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ ve Muş güzergahını izleyip Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen Van Gölü Ekspresi'nin yolcuları sefer sırasında eğlenceli anlar yaşadı

Ankara-Tatvan seferini yapan Van Gölü Ekspresi, bölgenin güzelliklerini daha yakından görmek isteyenlere fırsat sunuyor.

AA'nın haberine göre hat üzerindeki Muş ve Bitlis'teki dağların karlı yamaçlarından adeta süzülerek gelen Van Gölü Ekspresi'nin yolcuları, eşsiz güzellikteki manzaralar eşliğinde seyahat yapma imkanı buluyor.

Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş güzergahlarından geçerek Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen Van Gölü Ekspresi, kentin ve bölgenin turizm ve ekonomisine katkı sunuyor.

Farklı illerden ekspresle ilk önce Muş Garı'na gelen yolcular, ardından Bitlis'te önemli turizm potansiyeline sahip Atatürk ve Nemrut Dağları ile Van Gölü'nün eşsiz manzarasına karşı çaylarını ve kahvelerini yudumlayarak keyifli bir yolculuk yapmanın tadını çıkarıyor.

8 vagonu ile 320 yolcu kapasitesine sahip Van Gölü Ekspresi'ni tercih eden yerli ve yabancı yolcular, seyahat boyunca karşılaştıkları yerleşim yerlerinin ve doğal güzelliklerin fotoğraflarını da çekmeyi ihmal etmiyor.

Elazığ'dan ekspresle Tatvan'a gelen Fırat Üniversitesi öğrencisi Yunus Emre Akdeniz, Van Gölü Ekspresi'nin öğrenciler için mükemmel bir imkan olduğunu söyledi.

Ekspresin hem otobüslerden ucuz olduğunu hem de yatak, restoran ve lavabolarının içinde bulunduğunu anlatan Akdeniz, şöyle konuştu:

"Bunların tamamı Van Ekspresi'nde var. Öğrenciler için ucuz olması da önemli. 9 kez bindim. Elazığ'dan binip Tatvan'a geliyorum. Manzarası çok güzel. Güzergah boyunca özellikle kışın güzel manzaralar var. Kartpostallık fotoğraflar çekilebilir. Ekspresin kışın bölge turizmine büyük katkısı olur. Çünkü kışın muhteşem manzaralar ortaya çıkıyor. Turistlerin de o manzaraları görmesi gerekir. İnsanların güzergah boyunca doğal güzellikleri de görmeleri turistik açıdan çok önemli."

Ailesi ve arkadaşlarıyla İstanbul'dan Ankara'ya gelerek ekspresle seyahat eden Birgen Şimşek ise "Gönlümüzden geçtiği gibi bir şeyler yaparak yolculuğu daha renkli hale getirmeye çalıştık. Eğlenceli ve keyifli bir deneyim oldu. İlk kez ekspresle seyahat ettim. Ancak bunun devamı da gelebilir. Küçük bir tatil kaçamağı için trenle seyahat ettik." dedi.