Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019 Sigara fiyatları zam oranı belli oldu mu? | Son dakika 2019 Sigara fiyatları zammı var mı? 2 Ocak sigara zamlı liste belli oldu mu? Tiryakileri için vazgeçilmez olan sigara fiyatları 2019 listesi belli oldu mu, 2019 sigara paketi kaç lira oldu, 2019 sigara fiyatı yeni zamlı tarife nedir gibi soruların yanıtları araştırılıyor. 2019 sigara fiyatları zammı merakla bekleniyor. 2 Ocak 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe giriyor. Sigara zammı 2019 fiyat listesi oldukça ilgi görüyor. Vatandaşlar yılbaşı sonrası yeni yılda sigaraya zam gelip gelmeyeceğini öğrenmek istiyorlar. Günümüzde sigara insan sağlığını tehdit eden en önemli faktörlerden olmasının yanısıra yalnızca bir sağlık sorunu değil, sosyal ve ekonomik bir sorun. Sigaranın etkilerini, zararlarını ve tedavi yöntemlerini haberimizin devamında bulabilirsiniz. 2019 Sigara zammının olup olmadığını haberimiz içerisinden güncel fiyat listesine bakarak görebilirsiniz. 2019 sigara fiyatı yeni zamlı tarife, 2 Ocak 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe giriyor. Yürürlüğe girene kadar şu ana kadarki güncel sigara fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz. 2019 sigara zamlı liste belli oldu mu, 2019 sigara paketi kaç lira oldu gibi araştılanlar haberimizin devamında...

SİGARA FİYATLARI

Camel Sigara Fiyatı: 10,00 TL

Camel Soft Fiyatı: 10,00 TL

Camel Box (Kutu) Fiyatı: 10,00 TL

Camel White Fiyatı: 10,00 TL

Camel Green Fiyatı: 10,00 TL

Uzun Parliament Fiyatı: 15,00 TL

Kısa Parliament Fiyatı: 15,00 TL

Parliament Slim Fiyatı: 15,00 TL

Parliament Aqua Fiyatı: 15,00 TL

Uzun Marlboro Fiyatı: 14,00 TL

Kısa Marlboro Fiyatı: 14,00 TL

Marlboro Blue Fiyatı: 13,00 TL

Marlboro Touch Blue Fiyatı: 13,00 TL

Marlboro Gray Fiyatı: 13,00 TL

Marlboro Aqua Fiyatı: 13,00 TL

Marlboro One Fiyatı: 13,00 TL

Muratti Rosso Fiyatı: 12,00 TL

Muratti Azure Fiyatı: 12,00 TL

Muratti Tone Fiyatı: 12,00 TL

Muratti Mode Fiyatı: 12,00 TL

Muratti Mone Fiyatı: 12,00 TL

Muratti S-Mode Fiyatı: 12,00 TL

Muratti S-One Fiyatı: 12,00 TL

Uzun Lark Fiyatı: 11,00 TL

Kısa Lark Fiyatı: 11,00 TL

Lark Mode Blue Fiyatı: 10,50 TL

Lark Reserve Fiyatı: 10,50 TL

Uzun Chesterfield Fiyatı: 10,50 TL

Kısa Chesterfield Fiyatı: 10,50 TL

Chesterfield Slim Fiyatı: 10,50 TL

Chesterfield Click Fiyatı: 10,50 TL

Chesterfield Blue Fiyatı: 10,00 TL

Chesterfield Gray Fiyatı: 10,00 TL

Chesterfield Mode Navy Fiyatı: 10,00 TL

Uzun L & M Fiyatı: 10,50 TL

Kısa L & M Fiyatı: 10,50 TL

L & M Blue Line Fiyatı: 10,50 TL

L & M Mode Red Fiyatı: 10,00 TL

Winston Touch Fiyatı: 10,50 TL

Winston Sigara Fiyatı: 11,00 TL

Monte Carlo Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Monte Carlo Slender Fiyatı: 8,50 TL

LD Sigara Fiyatı: 9,00 TL

LD Slender Sigara Fiyatı: 8,50 TL

Rothmans Uzun Mavi Fiyatı: 9,00 TL

Rothmans Kısa Mavi Fiyatı: 9,00 TL

Rothmans Gri Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Rothmans Slender Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Rothmans Slim Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kent Switch Sigara Fiyatı: 10,00 TL

Kent Blue Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent Gray Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent White Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent Slim Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent D Range Blue Sigara Fiyatı: 10,00 TL

Kent D Range Gray Sigara Fiyatı: 10,00 TL

Kent N Range Black Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent N Range Grey Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Uzun Viceroy (Kırmızı, Mavi, Gray) Sigara Fiyatı: 9,50 TL

Kısa Viceroy (Red, Navy Blue, Gray) Sigara Fiyatı: 9,50 TL

Viceroy Switch Sigara Fiyatı: 9,50 TL

Viceroy Switch (Mentollü) Sigara Fiyatı: 9,50 TL

Viceroy D-Range Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Tekel 2000 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Tekel 2000 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Tekel 2000 DK Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Tekel 2001 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Tekel 2001 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Tekel 2001 Soft Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Samsun 216 (Kutu – Box) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Samsun 216 (Yumuşak – Soft) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun – Kısa Samsun (Normal) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Maltepe (Soft – Yumuşak) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Maltepe (Soft – Yumuşak) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Maltepe (Kutu – Box) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Vogue (Mavi) Sigara Fiyatı: 14,00 TL

Vogue Mentollü (Yeşil) Sigara Fiyatı: 14,00 TL

Kısa HD Sigara Fiyatı: 7,50 TL

Uzun HD Sigara Fiyatı: 7,50 TL

HD Slim (Altınyaprak, Blue) Sigara Fiyatı: 8,00 TL

President Kısa Sigara Fiyatı: 7,50 TL

President Uzun Sigara Fiyatı: 7,50 TL

Medley (Sarı, Mavi, Kırmızı, Beyaz): 7,00 TL

Vigor Sigara Fiyatı: 8,00 TL

Vigor Ultimate Sigara Fiyatı: 8,00 TL

Vigor Ocean Sigara Fiyatı: 8,00 TL

Salem Sigara Fiyatı: 12,50 TL

Anadolu Sigara Fiyatı: 8,50 TL

Davidoff Sigara Fiyatı: 13,00 TL

West KS/SL Sigara Fiyatı: 9,00 TL

West Grey Slims Sigara Fiyatı: 9,00 TL

West Red Line / Navy Line Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Polo Grey / Blue / Purple Slims Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Bianca Rose Slims Sigara Fiyatı: 10,00 TL

Bianca Lite Slims Sigara Fiyatı: 10,00 TL

İmperial Dark Blue SL Sigara Fiyatı: 9,00 TL

İmperial Classic Red KS / SL Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Bockwoods Sigara Fiyatı: 17,00 TL

Monte Cristo Sigara Fiyatı: 17,00 TL

Şu an yürülükte olan güncel sigara fiyatlarını paylaştık, son dakika gelişmeler oldukça haberimizin içinde sizlere duyurmaya devam edeceğiz.

SİGARAYI BIRAKTIKTAN SONRA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

Sigarayı ne kadar erken bırakabilirsek, geri dönüşü o derece faydalı ve hızlı gerçekleşmektedir. Sigarayı bıraktığınız ilk yarım saat içerisinde dahi etkiler kendini göstermeye başlar. Öncelikle kan basıncı dengelenir ve nabız ideal seviyeye yaklaşır. Boşaltım ve dolaşım sistemleri daha hızlı şekilde çalışmaya başlarken kandaki pıhtılaşmalar da azalacaktır. 9 saatin geçmesiyle birlikte kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlar. Kalp krizi riski yarı yarıya azalan kişi, artık daha rahat nefes alıp verdiğinden toksik madde atılımı da hızlanmıştır. Vücudumuzda birikmiş olan karbonmonoksit atılımı sigaranın bırakıldığı 15. saat itibariyle hız kazanırken, tam bir günün geçmesinin ardından neredeyse tamamen son bulur. Sigara tüketiminin en belirgin yan etkisi olan nikotin birikmesi, sigara bıraktıktan sonra 48 saatin geçmesiyle birlikte önemli ölçüde düşer. Sigaranın düzenli tüketilmesinin yol açtığı koku ve tat gibi duyulardaki kayıplar yavaş yavaş yerine gelmeye başlar ve kişiler yediklerini koku ve tadını daha belirgin şekilde hissetmeye başlar. Sigarayı bıraktıktan sonra ilk 72 saatte nefes borusu ve yutak gibi solunum yollarının temizlenmiş olmasıyla birlikte artık sigarayı bırakan kişi için nefes alıp vermek çok daha kolay bir hal kazanmıştır. Haliyle kişinin enerji ve verimi de yükselmiştir. 3-12 haftada ise dolaşımda meydana gelen belirgin değişimlere ek olarak solunum sistemindeki iltihaplarda iyileşme kaydedilmiştir. Kişi gündelik aktivitelerinde çok daha rahat hissetmekte, sigarayı bıraktıktan sonra balgam ve öksürük şikayetleri azalmaya başlamıştır.

SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN EN ETKİLİ YÖNTEMLER NELER?

Öncelikle sigarayı bırakmak için bir tarih ve bir yol belirlemk gerekmektedir. Son yıllarda sigarayı bırakma konusunda hem toplumsal hem de idari bir çaba görülmekte ve sağlık kuruluşları bu konuda aktif destek sağlamaktadırlar.

1. Anti nikotin hapları:

Anti-nikotin hapları, sigarayı bırakma süreciniz için çok yardımcı tedavilerden birisidir. Hap, içerisinde bulunan özel bir madde (bupropion) ile beynin bağımlılık merkezine nüfuz ederek sigaraya ihtiyaç duyma veya isteme uyarılarını engeller. Genellikle ilk üç gün birer tablet ve ardından da ihtiyaca göre arttırarak kullanılır. Başarı oranı ise yüzden 30 civarındadır.

2. Akupunktur yöntemi:

Aküpunktür, yüzyıllardır özellikle Asya’da kullanılan başarılı bir tedavi yöntemidir. Tedavi, hastalığın ya da problemin bağlı olduğu merkez noktalarına iğne batırarak, özel yöntemlerle sağlanır. Sigarayı bırakmaya yardımcı olmak için yapılan aküpunktür da ise kulağa bağlı olan 3 farklı noktaya yapılan iğne ile sigaraya duyulan isteğin azalması sağlanır. Aküpunktür başarı oranı yüzde elli civarındadır.

3. Nikotin bandı tedavisi:

Nikotin bandı tedavisi, çoğu kişinin kullandığı ve sigarayı bırakmada oldukça etkili olan en çok bilinen yöntemdir. Nikotin bantları cilde yapıştırılarak kullanılır ve nikotin ciltten emilir. Bu yöntemi kullanırken alınacak olan nikotin miktarı, kişinin sigarayı tüketme miktarına göre değişir. Örneğin günde 15 adet sigaradan fazla tüketen bir birey için haftada 21 mg ya da günde 10 adet sigara tüketenlere ise 7 – 14 mg içeren nikotin bantları önerilir. Not: Deri veya sedef hastalığına sahip kişiler için nikotin bandı tedavisi uzmanlarca tavsiye edilmemektedir.

4. Nikotin sakızları:

Günde 25 adetten fazla sigara tüketen kişiler için 4 mg, daha az tüketenler için ise 2 mg nikotin içeren sakızlar önerilmektedir. Sakızı 5 ya da 10 kez yavaş bir şekilde çiğnedikten sonra ağız dinlendirilmelidir ve bir sakız 20 dakikadan daha fazla çiğnenmemelidir. Nikotin sakızları, 8 veya 12 haftalık bir kullanım periyodu sonrasında etkisini göstermektedir. Nikotin sakızının başarı oranı ise yüzde 8 ila yüzde 16 arasındadır.

SİGARAYI BIRAKMA SÜRECİNDE YAPILAN HATALAR NELER?

Sigarayı bırakma süreci keyifli olmayan ve zorlayıcı bir süreçtir. Bu durumlarda duyulan her bilgiyi araştırmadan uygulama yapılmamalıdır. Örneğin, sigarayı bırakmada etkili olacağı düşünülen elektronik sigara ya da nargile gibi tütün ürünleri sağlığa son derece zararlıdır. Hatta içerisinde bulunan bazı maddeler sigaranın içerisindeki maddelerden çok daha zararlı olabilirler. Diğer yanlışlardan biri ise internette görülen ilaçlardır. Bu bir dolandırıcılık oyunudur ve temin edilen ilaçların sigarayı bırakmaya yardımcı olması düşünülemezken yan etkileri ölümcül olabilir.

SİGARANIN ZARARLARI



Sigara bağımlılık yapıcı bir madde olması ve serbest satılabilmesi nedeniyle günümüzde insan sağlığını tehdit eden en önemli faktörlerden biridir. Yalnızca bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik bir sorundur. Sigara içinde en tehlikelileri arsenik (fare zehiri), benzin, kadmiyum (akü metali), hidrojen siyanid (gaz odaları zehiri), toluen (tiner), amonyak ve propilen glikol olmak üzere 4000’in üzerinde kanserojen ve toksik madde bulunmaktadır. Sonuç olarak ciğerlerimizde katran (asfalt) oluşmaktadır. Sigaranın verdiği en büyük zararlardan biri de damarların zamanla daralmasıdır ki böylelikle tüm dokulara gelen kan ve oksijen miktarı azalır. Dokunun beslenememesi sonucunda zamanla hasar gelişir. Ayrıca, sigara diğer uyuşturuculara bir basamak olmaktadır. Sigara kullanan gençlerin büyük bir kısmı alkol kullanmaya da başlamaktadırlar. Sigara içmeyen gençlere göre sekiz kat daha fazla uyuşturucu kullanma riski taşımaktadırlar. Sigara dumanı pasif içiciler için de aktif içiciler kadar zararlıdır. Sigara içen kişilerin yanında durarak 3.700 çeşit kimyasal gazdan zarar görmektedirler. Gebelikte sigara içen kadınların bebekleri %10-15 eksik kilolu doğdukları gibi ebeveynleri sigara içen çocuklarda astım, üst ve alt solunum yolu infeksiyonları (bronşit, zatürre) riski artmaktadır.



Sigara ölümcül bir alışkanlıktır. Ülkemizde sigaranın yol açtığı ölümler; trafik, terör, iş kazaları ölümlerinin toplamından beş kat daha fazladır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) dünyada en büyük sağlık sorununun sigara olduğunu ilan ederek, her yıl 4 milyon insan sigaradan hayatını kaybettiğini ve eğer, gerekli önlemler alınmazsa bu sayının, önümüzdeki 20 yılda 10 milyona çıkacağını bildirmiştir.



Sigaraya başlama yaşının çok erken olması, endüstriyel destek ve sonuçlarının çok çabuk ortaya çıkmaması nedenleriyle sigara bırakma fikri olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaksızın hep ertelenmektedir. Sigaraya başlamak kolay ancak bırakmak zor bir iş olmakla beraber, imkansız değildir. Sigarayı bıraktıktan sonraki ilk 3 gün en zorlu dönemdir.Bu dönemde huzursuzluk, sinirlilik, konsantrasyon güçlüğü ortaya çıkabilir. Kafeinden uzak durmak, fiziksel aktivite, sigarayı akla getirecek ortamlarda bulunmamak, sakız çiğnemek, kuruyemiş yemek bu dönemi kolay atlatmaya yardımcı olabilir. Piyasada mevcut olan medikal destek tedavisinin ise çıkabilecek yan etkiler açısından, kesinlikle hekim gözetiminde ve tavsiyesinde alınması gerekmektedir. Psikolojik bağımlılığı belirgin olan kişilerde ise profesyonel yardım önerilmelidir.



