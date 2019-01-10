Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Domuz gribinin belirtileri nelerdir? Domuz Gribi Nedir, Öldürür mü, Domuz Gribi Tedavisi Var Mıdır? Domuz gribinin tedavisi var mı, varsa tedavisi nasıl uygulanır? Domuz gribi teşhisi ve gribe karşı alınabilecek önlemler haberimizde.Domuz gribi belirtileri ve korunmanın yolları... Domuz gribi belirtileri nelerdir, domuz gribi, son zamanlarda birçok ilde kendisini gösteren domuz gribi birçok kişiyi tehdit etmektedir. Domuz gribi, domuz gribi belirtileri, domuz gribi nedir, domiz gribi aşısı, domuz gribi öldürür mü,Bizler de sizler için domuz gribi belirtilerini araştırdık. Grip salgını, aynı zamanda Göğüs Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Levent Akyıldız domuz gribi hakkında açıklamalarda bulunarak domuz gribinden korunma yöntemlerini açıkladı. Peki domuz gribinin belirtileri nelerdir?

DOMUZ GRİBİ SOLUNUM YOLU HASTALIĞI

Domuz gribi, normalde domuzlarda görülen İnfluenza A adlı virüsün H1N1 alt tipinin mutasyon geçirerek insanlara bulaşmasıyla artık insandan insana geçen, yüksek ateş, öksürük ve boğaz Ağrısı gibi semptomlarla seyreden son derece bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır.



'DSÖ, DOMUZ GRİBİ GENİŞ ÇAPLI SALGIN'

2009 Mart ayında Meksika ve Amerika'da görülen ilk vakaların ardından Amerika'dan Avrupa'ya; Afrika'dan Asya'ya kadar tüm dünyaya yayılmış, Dünya sağlık Örgütü (DSÖ), hastalığın geniş çaplı salgın olduğu belirterek Pandemi düzeyini 6 olarak duyurmuştu. DSÖ'ne göre Pandemik İnfluenza H1N1 salgını son 50 yılın en önemli salgınıdır. 2015 yılında görülen vakalar, önceki yıllarda Aralık-Ocak aylarından farklı olarak Şubat sonu ve Mart ayına sarkmış durumda. Özellikle Avrupa ülkelerinde ve ülkemizde son haftada vaka sayıları artmış durumda.



DOMUZ GRİBİ NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Bu hastalığın tanısı, burundan veya boğazdan alınan sürüntü örneğinden çalışılan testler ile konur.

Hangi durumlarda test önerilir?

Soğuk algınlığı belirtileri olanlardan hastaneye yatacak kadar ağır tablosu olanlar ile risk grubunda olanlara önerilir. Risk grubunda olanlar; gebeler, 2 yas altı bebekler, 65 yaş üstü yaşlılar ile, kronik bronko-pulmoner hastalık, kronik kardiyovasküler hastalik, kronik nörolojik hastalık, diyabet, kronik akciğer hastalığı (astımlılar dahil), karaciger yetmezligi, böbrek yetmezliği olanlar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler.



Domuz gribinin belirtileri nelerdir? Göğüs Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Levent Akyıldız, domuz gribi hakkında açıklamalarda bulunarak domuz gribi belirtilerinden de bahsetti.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Levent Akyıldız, domuz gribi aşısının yüzde 100 koruyucu olmadığını belirterek, bunun yerine hekime başvurmanın daha uygun bir yaklaşım olduğunu vurguladı.

DOMUZ GRİBİ NEDİR?

Domuz gribi, insanlarda mevsimsel gribe benzer şikayetlere yol açan viral bir hastalıktır. Kaynağı, A (H1N1) tipi virüstür. Bu yeni virüs; insan, domuz ve kuş virüslerinin karışımıdır. Domuz gribi denmesinin nedeni ise, domuzlar arasında görülen grip virüsüne benzemesidir.

DOMUZ GRİBİ NASIL BULAŞIR?

Domuz gribi, mevsimsel grip gibi, solunum (hava) yoluyla bulaşır. Hastalanan kişi; öksürürken ve hapşırırken havaya virüslü tükürük zerrecikleri yayılır. Hasta olmayan kişiler bu zerreciklerle temas ederse virüs onlara da bulaşır. Şöyle ki; kişi, grip virüsünün bulaşma oranının yüksek olduğu masa, sandalye gibi yüzeylere dokunduktan sonra ellerini, ağiz, göz ya da burnuna götürürse hastalık etkenini kendi vücuduna bulaştırmış olur. Bu yüzeylerde virüsün ne kadar süreyle canlı kalabileceğini ısı, nem oranı, yüzey niteliği gibi pek çok faktör etkiler. Ancak her ihtimale karşı, hasta kişinin temas ettiği yüzeylere dokunulmamalı, herhangi bir sebeple dokunulduysa eller mutlaka yıkanmalıdır.

Kuluçka süresi (virüsün vücuda girmesinden, hastalik belirtileri ortaya çikana kadarki süre) ne kadardır?

Domuz gribinin kuluçka süresi 1-7 gün arasında değişir.

Hastalanan kisi, hastaliğı ne kadar süreyle bulaştırabilir?

Erişkinler yaklaşık 7 gün, çocuklar ise 12 gün süreyle domuz gribi virüs

DOMUZ GRİBİNİN BELİRTİLERİ

Belirtiler normal insan gribi belirtilerine benzer ve ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, vücut ağrıları, baş ağrısı, titreme ve halsizlik belirtiler arasındadır. Bazı vakalarda kusma ve ishal bildirilmiştir. Geçmişte zatürre ve solunum yetmezliği gibi ciddi hastalık ve ölümlere neden olduğu bildirilmiştir.





DOMUZ GRİBİNİN TEŞHİSİ

Hastalığın teşhisi, burun akıntısı ve boğaz sürüntüsü gibi örneklerde virüsün genetik olarak saptanması veya kanda hastalığa karşı gelişen antikorların gösterilmesi ile konabilir. Ancak bu yöntemler zaman alıcıdır. Bir salgın sırasında genellikle klinik bulgular ile tanı koymak kolaydır. Ancak son yıllarda hızlı tanı testleri de geliştirilmiştir. Bu testler ile klinik örneklerden saatler içinde virüsün antijenleri saptanabilmektedir.

Çocuklar, özellikle küçük çocuklar, potansiyel olarak daha uzun süre bulaşıcı olabilir. Okul çağındaki çocuklar gibi kalabalık ortamlarda bulunanlarda hastalığa yakalanma oranı yüksek iken; yaşlılarda ve altta yatan kronik hastalığı olanlarda gribe bağlı ölüm oranı yüksektir.

Her yaş grubunda tehlikeli olabilmekle birlikte özellikle küçük çocuklar, yaşlılar, kalp-akciğer-böbrek hastalığı, şeker hastalığı gibi hastalığı olan her yaştaki kişiler, AIDS, kanser gibi bir hastalık veya kemoterapi nedeniyle bağışıklık sistemi yetmezliği olan kişilerde hayati tehlike oluşturur. Akciğer komplikasyonları en sık görülen komplikasyonlarıdır. Grip sonrası gelişen zatürre, ölümlerin başta gelen nedenidir.





DOMUZ GRİBİNİN TEDAVİSİ

Hastalığın seyrini hafifletmede ve daha hızlı iyileşmeyi sağlamada Amerika Hastalık Kontrol Merkezi (CDC)'nin önerdiği ilaçlar kullanılır. Bu ilaçlarla gribin yanı sıra ciddi komplikasyonların da gelişmesi engellenmiş olur. Antiviral ilaçlara, semptomların görülmeye başlamasından itibaren ilk 2 gün içinde başlanması gerekir. Ancak bu ilaçlar, mutlaka doktor kontrolü ile kullanılmalıdır.

Çocuklarda acil tıbbi yardım gerektiren durumlar şunlardır:

• Hızlı nefes alma ya da solunum güçlüğü

• Mavimsi cilt rengi

• Yeterince sıvı alamama

• Uyanamama ya da uyaranlara cevap verememe

• Huzursuzluk

• Grip benzeri semptomlara ek olarak ateş ve şiddetli öksürük

Yetişkinlerde acil tıbbi yardım gerektiren durumlar şunlardır:

• Solunum güçlüğü veya nefes darlığı

• Göğüs ya da karın içinde ağrı veya basınç

• Ani baş dönmesi

• Şiddetli bulantı ve kusma





DOMUZ GRİBİNDEN KORUNMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Mevsimsel influenza aşısını olmak yeterlidir, çünkü domuz gribi etkeni H1N1 de bu aşı içeriğinde bulunmaktadır. Grip aşısı; herkese tavsiye edilmekle birlikte özellikle hastalığın daha ağır seyretme riski olanlara ve işgücü kaybı nedeni ile hizmette aksamalara neden olacak gruplara yapılır.

İnfluenza aşısı gereken riskli gruplar; 6 aydan 24 yaşa kadar olanlar, küçük bebeklere bakanlar, gebeler (gebeliğin her döneminde), 24-65 yaş arasında kronik hastalığı olanlar, 65 yaş üstü ve sağlık çalışanları olarak belirlenmiştir.





DOMUZ GRİBİ TEDAVİSİ

CDC, dört durumda profilaksi önermektedir. Bunlar, profilaksi verilecek kişinin risk grubunda olması, gerçek temas öyküsü olması, ilacın hastalık başlangıcından itibaren ilk 48 saatte verilmesi ve son olarak, profilaksinin 10 gün boyunca alınmasıdır. Bu dört koşul sağlanıyorsa profilaksi verilmeli, yoksa verilmemelidir. Profilaksi, aile içi veya yakın temas bulaşları içindir.

Uzun süreli profilaksi önerilmemektedir. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) hastalıktan korunma veya tedavisi için Tamiflu (oseltamivir) ya da Relenza (zanamivir) önermektedir. İzole edilen virüs üzerinde ABD ve Meksika'da yapılan deneylerde amantadine ve rimantadine'e karşı dayanıklı olduğu tespit edildi. Amerikalı uzmanlar 2009 Haziran ayının sonlarında aşının bulunmasına çok yaklaştıklarını açıkladılar.

Yapılan önemli hatalardan biri, doktorların grip düşündükleri herkese ilaç vermeleridir. DSÖ yüksek riskli gruplara erken tedavi önermektedir. Yani tedaviye ilk 48 saat içinde ve ideal olarak da ilk 24 saatte başlanması gerekmektedir. Örneğin bir gebe, iki yaş altı çocuk veya astımlı bir hasta geldiğinde test yapılmadan hemen ilaç başlanmalıdır. Gebelerde, sistemik etkisi nedeniyle oseltamivir daha uygundur. Ama hafif hastalığı olan ve risk taşımayan bir kişide, domuz gribi düşünülse bile ilaç verilmesi gerekmemektedir. Yani ilaca, hastanın durumuna ve riskine göre başlanmalıdır.

DOMUZ GRİBİNDEN KORUNMA YOLLARI

Hasta görünen, ateşli ve öksürüğü olan kişiler ile yakin temas etmek zorundaysanız (1 metre kadar yakınına gelinecekse) maske takın ve temastan sonra ellerinizi sabunlu su ile yıkayın. Ellerinizi sık sık su ve sabun ile yıkayın. Özellikle öksürdüğünüzde veya hapşırdiginizda mutlaka yikayin. Yikama olanagi yok ise alkol bazli el dezenfektanlari kullanin.

Öksürdügünüzde veya hapsirdiginizda agzinizi kagit mendil ile kapatin. Mendili çöp kutusuna atin. Ardindan ellerinizi yikayin. Ellerinizi gözünüze, burnunuza ve agziniza sürmeyin. Virüsün bu yolla yayildigini unutmayin. Eğer hasta iseniz evde kalın ve diğer kişilerle temasınızı sınırlandırın.

Soğuk algınlığı yaşayanlar ne tür önlemler almalı?

Kendinizde soğuk algınlığı belirtileri hissettiğinizde hastaliginiz ile ilgili ailenizi ve iş yerinizi mutlaka bilgilendirin. Mümkün ise bulaştırma riskini en aza indirmek için evde kalın ve kalabalıktan, okuldan, işten uzak durun. Istirahat edin ve bol sıvı alıp, var olan yakınmalarınıza yönelik tedavi uygulayın. Boğaz ağrısı için pastil, yüksek ateş, baş ve genel vücut ağrısı için ateş düşürücü, ağri kesici alabilirsiniz.

Hapşırırken ve öksürürken ağzınızı ve burnunuzu tek kullanımlık mendillerle kapayın ve kullanılmış mendilleri uygun şekilde yok edin. Özellikle hapşırdıktan veya öksürdükten sonra, ellerinizi iyice yıkayın. Yakınmalarınız artar ve soluk alırken zorlanma da başlar ise en yakın sağlık merkezinin acil servisine başvurun. Mümkün ise önceden, hekiminiz ile temasa geçin ve bilgilendirin. Yolculuk sırasında ağzınızı ve burnunuzu maske ile kapatarak etrafa bulaştırma riskini azaltın. Yakınmalarınızda artış olursa hekiminiz ile irtibata geçiniz.

2009 YILI DOMUZ GRİBİ SALGINI

2009 domuz gribi salgını, grip virüsünün yeni bir şekli ile Nisan 2009 yılında yayılmaya başlayan bir salgındır. Virüsün bu yeni türüne genelde domuz gribi denilmesine karşılık, bazı otoriteler Meksika gribi, domuz merkezli grip , Kuzey Amerika Gribi ve H1N1 gribi de denilmektedir. Salgının Mart 2009'da başladığına inanılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından konulan yaygın hastalık kriterlerinin 5. fazına yerleştirilmesi 29 Nisan 2009'da gerçekleşmiştir. Dünyada salgınla ilgili son duruma, Sağlık Bakanlığı'nın web sitesinden güncel olarak ulaşılmaktadır. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'nün web sitesi de devamlı güncellenmektedir.

Avrupa Komisyonu’nun sağlıktan sorumlu üyesi Androulla Vassiliou, Brüksel’de yaptığı açıklamada, bütün AB üyesi ülkelere tetikte olmaları tavsiyesinde bulundu: “Üye ülkeler, halkı bilgilendirmek, seyahat edenlere tavsiyelerde bulunmak ve gözetimi artırmak gibi bir dizi önlem aldı. Hastalıktan etkilenen bölgelerden gelenlere kılavuzluk konusunda görüş birliği sağlandı. Gelecek birkaç gün içinde üye ülkeler arasında tutarlı bir yaklaşım sağlayabilmek için ortak bir yol gösterici belge hazırlamayı planlıyoruz.”

Memorial Dicle Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Türk Toraks Derneği MYK üyesi Yrd. Doç. Dr. Levent Akyıldız, Adana, Van, Çankırı ve Niğde'nin ardından dün Batman'da da görülen “domuz gribine" ilişkin uyarılarda bulundu. Türkiye'de 8 kişinin halk arasında “domuz gribi" olarak bilinen H1N1 virüsü yüzünden hayatını kaybettiğini anımsatan Akyıldız, “2009 yılından bu yana mevsimsel nitelik taşımaya başlayan grip, mevsimsel dağılım bir parçası olduğu için şuan zaten hali hazırda yapılmakta olan aşının içerisinde bu etkenlerde bir şekilde bulunmaktadır. Kimlerin aşılanmasını önermek mümkün özellikle hastalığın ciddi ağır geçebildiği 2 yaş altı çocuklar, gebeler ve 65 yaş üstü yaşlı insanlar ile eşlik eden ciddi hastalığı bulunan kronik böbrek ve kalp yetmezliği olanlarda aşıyı düşünmek akla gelebilir yaklaşımdır" dedi.

Aşının sezon başlamadan önce yapılmasını öneren Yrd. Doç. Dr. Akyıldız, “Şu anda olduğu gibi vakaların sayısının çoğaldığı ve bu çoğalmanın yaklaşık nisan ayına kadar devam edeceğini düşündüğümüzde yapıp, en azından tehlike altında olduğunu düşündüğümüz olgu diliminde bir koruyucu yaklaşım olarak aşıları düşünmek mümkündür. Aşının yüzde 100 koruyuculuğundan söz etmek mümkün değildir. Ancak özellikle tehdit altında düşündüğümüz olgularda hem yakalanma olasılığını azaltmak hem de yakalanılması halinde hastalığın ağırlığını ve şiddetini hiç değilse bir nebzede olsa katkı sağlayabileceği düşünülüyor" diye konuştu.

“HEKİME ERKEN GİTMEK DAHA UYGUN"

Boğaz ağrısı, öksürük yakınmaları ve soğuk algınlığında da olabileceğinin söylenmekte olduğunu ancak diyabet, kalp hastalığı ve bir takım eşlik eden hastalıkların bulunduğu hallerde daha temkinli olunması gerektiğine anlatan Yrd. Doç. Dr. Akyıldız, şunları söyledi:

“Hekime erken gitmek daha uygun bulunan bir yaklaşımdır. Ama bunun dışında 48 ve 72 saati aşan yüksek ateş ve daha sonra yatışmaya başlayan şikayet akabinde tekrardan şiddetlenen ağrı eğilimi ve bilinçte değişiklik yapabilecek hallerde hastaneye başvurulmalıdır. Ayırıcı tanıya girebilecek olasılığın dışlanması ve kişiye uygun destek tedavisinin verilmesi ile eşlik eden ayrıca başka hastalıkta söz konusu ise onunla ilgili çözümde amaçlanmalıdır."

Domuz gribinin (A/H1N1) belirtileri nelerdir?

Domuz gribinin belirtileri, insanlarda görülen grip belirtilerine benzerdir. Bunlar:

Ateş,

Öksürük,

Boğaz ağrısı,

Yaygın vücut ağrısı,

Baş ağrısı,

Üşüme ve

Yorgunluk gibi belirtileri içermektedir. Bazı vakalarda kusma ve ishal de görülebilmektedir.

Hastalığa yakalanan kişiler ne kadar süreyle bulaştırıcıdır?

Kişiler, belirtilerin başlamasından bir gün öncesi ve 7 gün sonrasına kadar bulaştırıcıdırlar.

Domuz gribi belirtileri nelerdir? Son zamanlarda birçok ilde kendisini gösteren domuz gribi birçok kişiyi tehdit etmektedir. Bizler de sizler için domuz gribi belirtilerini araştırdık. Aynı zamanda Göğüs Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Levent Akyıldız domuz gribi hakkında açıklamalarda bulunarak domuz gribinden korunma yöntemlerini açıkladı. Peki domuz gribinin belirtileri nelerdir?