Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yumurta nasıl haşlanır, yumurta nasıl pişirilir? Haşlama süresi ne kadar, Rafadan olması için kaç dakik haşlamak gerekir? Yumurta çeşitleri; Cıvık yumurta, Kayısı yumurta, rafadan yumurta, katı yumurta, çok katı yumurta çeşitleri ve pişirme süreleri ve detayları. Her birinin pişirilme süreleri birbirinden farklı. En önemli besinlerinden biri olan yumurta kahvaltıların vageçilmez lezzetlerinden biri. Haftasonu kahvaltılarında mutlaka sofrada yer alan yumurtayı tüketirken pek çok pişirme yöntemleri tercih ediliyor. Peki, nasıl haşlanır, yumurta nasıl pişirilir. Haşlama süresi ne kadar? Cıvık yumurta, kayısı yumurta, rafadan yumurda, katı yumurta pişirme süreleri kaç dakika sürer? İşte yumurta haşlaması ile ilgili tüm detaylar...



RESİMLİ YUMURTA HAŞLAMA YÖNTEMLERİ

Yumurta protein deposu, kahvaltılarımızın vazgeçilmezi olan harika bir yiyecektir. Yumurta kaç dakikada haşlanır? resimli anlatım makalemizde resimlerle bu işlemin yapılışını anlattık.Yumurta pişirilme süresine göre cıvık, rafadan, kayısı, katı yumurta, çok katı yumurta şeklinde farklılıklar gösterir. Yumurta yaparken içine 1-2 tatlı kaşığı( haşladığınız yumurta sayısına göre miktar değişir) tuz katmanız, pişirirken çatlamasını engelleyecek, yumurtanın bütün kalmasını sağlayacaktır. Veya iğne ile küçük bir delik açmanız da aynı işi görecektir.



Cıvık yumurta: 2 dakika

Cıvık yumurta; akı yumuşak, sarısı ise çok az pişmiş, akışkan kıvamda yumurtadır. Cezveye su koyun, yumurta kaynamaya başladıktan yani fokurdayıp, suda boloncuklarlar gözükten sonra, 2 dakika pişirin. Daha sonra kaşık yardımıyla elinizin yanmamasına dikkat ederek, cezveden çıkarıp buz dolu soğuk suda yahut musluk suyunda bekletin. Yumurtanız hazır...

Rafadan yumurta: 3 dakika

Rafadan yumurta beyazı pişmiş, sarısı akışkan kıvamdaki yumurtadır, Cezveye su koyun, içine yumurtayı koyup, kaynamaya başladıktan sonra 3 dakika pişirin. Ardından daha fazla pişmelerini engellemek için bir kaç dakika musluktan doldurduğunuz suda bekletin. Rafadan yumurtanız hazır!



Kayısı yumurta: 4-4,5 dakika

Akı iyi pişmiş, sarısı ise akmayacak yumuşaklıkta, kayısı kıvamında yumurtadır. Yumurtayı cezveye alıp, üstüne su dökün, su kaynadıktan sonra 4-4,5 dakika pişirin. Cezveden alıp soğuk yahut musluk suyu dolu bir kaba koyun.



Katı Yumurta: 5,5- 6 dakika

Katı yumurta beyazı ve sarısı çok pişmiş yumurtadır. Yumurtayı cezveye alıp kaynadıktan sonra 5,5- 6 dk pişirin. Soğuk suya alın.

Çok Katı Yumurta: 7-8 dk, en fazla 12 dakika

Çok katı yumurta beyazla sarısı çok aşırı pişmiş yumurtadır. Yumurtayı cezveye koyup, kaynadıktan sonra en az 7-8 dk, en fazla 12 dk pişirirseniz bu yumurtanız hazır!



1. adım: Yumurtalarınızı tencereye koyun. Üzerini geçecek kadar soğuk su ekleyin. Yumurtanızın bayat olmamasına dikkat edin. Ancak şunu da unutmayın: Çok taze yumurtalarda beyazın üzerini kaplayan zar kabuğa, birkaç günlük yumurtalarınkine nazaran daha fazla yapışır. O nedenle haşlanmış yumurta yapacaksanız bayatlamamış ama çok taze de olmayan bir yumurta tercih edebilirsiniz.

2. adım: Tenceredeki su kaynayana kadar ateşte tutun. Baloncuklar çıkmaya başladığında, ocağı söndürün. Tencerenin üzerine bir kapak kapatın ve bir kenarda beklemeye alın. Yumurtalarını sıcak suyun içinde pişmeye devam edecektir. Orta boy yumurtalar için 9 dakika, büyük boy yumurtalar için de 12 dakika boyunca suda tutmalısınız. Bu sürenin sonucunda parlak bir sarı ve canlılığını kaybetmemiş bir beyaz elde edeceksiniz.

3. adım: Bu sürenin sonucunda yumurtalarınızı sıcak sudan soğuk suya alın. Böylece hem yumurtaların pişmeye devam etmesini önlemiş hem de daha hızlı soğumalarını sağlamış olursunuz. Yumurtalar oda sıcaklığına eriştiğinde soymaya başlayabilirsiniz. Daha soğuk yumurta daha zor soyulacaktır.

4. adım: Yumurtayı kolayca soymak için tezgâhın üzerine yatırıp avcunuzla hafifçe baskı yaparak yuvarlayın. Bütün kabuk kırıldığında yumurtalarınızı biraz önce kullandığınız soğutma suyuna batırın. Bu yumurtanın zarının gevşemesini sağlayacaktır. Zarı yumurtanız suyun içindeyken kolayca soyabilirsiniz. Alternatif olarak musluktan akan basınçlı su da yumurtanızın kolay soyulmasını sağlayacaktır.