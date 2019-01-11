Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahkum ve yakınları hevesle af çıkmasını bekliyor. Bahçeli'nin sıklıkla gündeme getirdiği af konusu. Büyük bir merak konusu haline geldi. Akıllarda hep aynı sorular var. Af çıktı mı? Genel af bu sene çıkacak mı? Af geliyor mu? Af son dakika haberleri 2019 Genel Af çıkacak mı? tüm merak edilenleri haberimizde topladık. Bu merak edilenlerin yanı sıra mahkum affı, genel af yasası ne zaman? Ceza indirim Yasası olacak mı? Genel af bu yıl var mı? genel af çıkacak mı? 2019 af çıkacak mı? Af ne zaman çıkacak? Genel afta kimler yararlanacak? Genel Af kapsamına hangi suçlar giriyor? sorgulatılıyor.

Erdoğan , 31 Mart mahalli seçim yatırımı olarak yılbaşından itibaren elektrik ve doğalgazda yüzde 10’luk bir indirimin müjdesini verirken, diğer yandan TBMM başkanı ve AKP’nin İstanbul Büyük kent Belediye başkan adayı Binali senedir ım ise ‘Köprü geçiş cezalarına af’ öneriyi TBMM’ye getirmiş ve yasalaşmıştı. mahalli seçimler öncesi elindeki Tüm kozlarını kullanmak isteyen iktidarın, ‘mahkûmlara af’ teklifini önümüzdeki zamanlarda TBMM’ye getireceği öğrenildi!

Mahkumlar ceza indirimi yasası bekliyor. 24 Haziran çıkması beklenilen af ya da ceza indirim yasası mahkum yakınlarını da perişan etti. Peki 2019 mahalli tercihleri öncesi af çıkacak mı? ya da 2019'da af var mı? mahkum yakınları bunu merak ediyor.

Mahkumlar cezaevlerinde kendilerini hürrüyetlerine kavuşturacak af bekliyor. "Af ne süre çıkacak?" diye kabaran merak konumunu sarsılmaz bir umuda bıraktı. Cezaevlerinde bavullarını bile toplayan hükümlü ve tutuklular Her gün kalktıklarında müjdeli bir haberin yolunu gözlüyor. Hürriyete salınmanın adına kimi "AF Çıkacak" diyor, Kimi, "ceza indirim yasası" diyor, kimi de "ceza yasasında infaz değişkiliği " diyor. Adı ne olursa olsun kader mahkumlarının tek derdi ceza evlerinden kurtulmak ya da cezalarının azalması...

SEÇİM ÖNCESİ GÜNDEMİNE ALDI!



Türkiye, 31 Mart’ta sandık başına gitmeye hazırlanırken, iktidarından muhalefetine partiler ise vatandaşa vaatlerini bir bir sıralıyor! iktidarın muhalefetten farkı ise bazı vaatlerini seçimden önce gerçekleştirmesi olarak ilgi çekiyor! Özellikle vatandaşın yoğun olarak şikâyet ettiği ı Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM küme Toplantısı’nda müjde olarak kamuoyuyla paylaşırken, bu müjdelerin devamının geleceği öğrenildi! 1 Ocak 2019’dan itibaren elektrik ve doğalgazda yüzde 10 indirime gidileceği müjdesini veren Erdoğan ’ın yanı sıra TBMM başkan ı Binali senedir ım ise ‘Köprü geçiş cezalarına af’ teklifini Meclis’e getirerek, yasalaşmasına ön ayak oldu. Seçim öncesi vatandaşın gönlünü alabilmek isteyen iktidarın, şimdi de ‘mahkûmlara affı’ gündemine aldığı öğrenildi.

MHP‘nin af teklifi ne oldu?



FETÖ çok kripto bir örgüt. Hakim savcı, polis ve asker bunların en kripto hem de ölümüne, ayrıca hassas çalıştıkları bir yapı. Davayı, kira davasını kaybeden bile bu FETÖ’cü diye geliyor. Emin olmak için tüm belgeler bilgiler değerlendiriliyor. Nokta koyduk, ‘tamamen temizlendi’ diye de hiçbir kurum için diyemeyiz. Titizlik var. Somut delillerle çalışılıyor. Kesinleştikçe kurumun gündemine gelir.

AF DEĞİL AMA...MHP’nin teklifi ile ilgili cumhurbaşkanımız da açıklama yaptı. Türkiye’de ceza adaleti anlamında bazı suçlar var ki hiç içeriye girmiyor. Adam hırsızlık yapıyor girmiyor, öbürü de infaz süresi çok kısa. Bazısı çok yatıyor, bazısı yatmıyor mu? Şu anda arkadaşlar bununla ilgili çalışıyor.

Cezaevinde hangi suçlardan hangi tarihlerde ne etkisi olmuş fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Bir af değil ama bir fotoğraf. İnfaz sistemi hassas bir konu. Yakın zamanda muhtemelen tüm siyasi partilerle başta MHP ile de oturulur, bunlar masaya konabilir. Amaç suçun önlenmesini sağlamak.MHP'nin teklifini okudunuz mu, destek verdiğiniz unsurlar var mı?Denetimli serbestlik anlamında belli suçlarla ilgili değerlendirilebilecek unsurlar var. Af değil ama. Bu konu partiler üstü bir konu. Hepimizin dramı. Hepimizin ortak sorunu. Siyasetten uzak kalıcı bir şekilde konuşmak lazım. İhtiyaca göre revize edilmeli. Partiye de genel bir sunum yaptık. O çerçevede.

Bazısı çok yatıyor, bazısı yatmıyor mu?

Şu anda arkadaşlar bununla ilgili çalışıyor. Cezaevinde hangi suçlardan hangi tarihlerde ne etkisi olmuş fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz.

Bir af değil ama bir fotoğraf. İnfaz sistemi hassas bir konu.

Yakın zamanda muhtemelen tüm siyasi partilerle başta MHP ile de oturulur, bunlar masaya konabilir. Amaç suçun önlenmesini sağlamak.

"DENETİMLİ SERBESTLİK



Basın mensuplarının "MHP nin teklifini okudunuz mu, destek verdiğiniz unsurlar var mı?" sorusuna ise Bakan Gül şu şekilde cevap verdi:

"Denetimli serbestlik anlamında belli suçlarla ilgili değerlendirilebilecek unsurlar var. Af değil ama. Bu konu partiler üstü bir konu. Hepimizin dramı. Hepimizin ortak sorunu. Siyasetten uzak kalıcı bir şekilde konuşmak lazım. İhtiyaca göre revize edilmeli. Partiye de genel bir sunum yaptık. O çerçevede.

"ihtiyaca göre siz taraftar değil misiniz kişisel olarak?

Af anlamında mağdurlar var. Toplumun ihtiyaçlarına göre.

KAÇ KİŞİYİ KAPSAR?



Kaç kişiyi kapsadığını söylemek erken.

NE ZAMAN ÇIKACAK?



Birkaç aya daha sağlıklı bir şekilde siyasi partilerin kafa yoracağı bir çalışma yapıyoruz. Hassas bir çalışma. Takvimle ilgili bir şey henüz çıkmadı.

GENEL AF NEDİR?



Genel af, kamu yararına uygunluğu anlaşıldığı belli başlı suç çeşitlerinin kovuşturulmasının durdurulması, verilmiş olan cezaların kaldırılması ya da azaltılmasıdır.

Türk Ceza Kanunun 65 maddesinde genel af şu şekilde yer buluyor;

Genel af halinde, kamu davası düşer, hüküm verilen cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar.

Özel af ile birlikte hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz kurumunda çektirilecek sürenin kısaltılması sağlanır veya adli para cezasına çevrilebilir.

Cezaya bağlı olan ya da hükümde belirtilen hak yoksunları, özel affa rağmen etkisini sürdürür.

74. maddeye göre genel af, özel af ve şikayetten vazgeçme gibi durumlarda veya adli para cezasının geri alınmasını gerektirmez. Genel af halinde yargılama giderleri de istenmez.

Türkiye’de genel af örnekleri bir hayli fazladır. Örneklerle konumuzu daha da anlaşılır hale getirelim. Hatırlayacak olursanız 6 Şubat 2003 tarihinde cezaların ertelenmesi sağlanmıştı. Başka bir örnek vermek gerekirse, 27 Nisan 2002 tarihine kadar işlenen suçlardan dolayı hapis cezasına mahkum edilenlerin, 4758 numaralı kanun gereği toplam cezaları on yıl indirilmiştir. Dikkat ettiğimiz kadarıyla genelde genel aflar hükümet değişiklikleriyle gündeme gelmektedir ve bu dönemlerde gerçekleşmektedir.

Genel af çıkmasıyla birlikte, soruşturması yürütülen ve henüz dava açılmayan soruşturmalarla ilgili davalar açılmaz. Hakkında hüküm verilip henüz kesinleşmeyenlerin ve davası açılıp mahkemeye devam edenlerin hakkında davaları düşmesine karar verilir.

RAHŞAN AFFI NEDİR?



Asıl adı Şartla Salıverme ve Erteleme Yasası olan 22 Aralık 2000’de Rahşan Ecevit’in önerisiyle çıkartılmış, devlete işlenen suçların dışındaki suçlara erteleme ve şartlı salıverme getiren yasadır. Bu yasa kamuoyunda Rahşan Affı olarak biliniyor.

9 Aralık 2000’de eylemlerin sona erdirmek için başlatılan Hayata Dönüş Operasyonu’nda 3 gün sonra gibi bir kısa sürede bu yasa çıkartıldı. Cezaevlerinden yer kalmadığı için çıkartılan bu af yasasının ardında 70 bin kişilik cezaevlerinin nüfusu 40 bine kadar düşmüştür. Ancak bu sayı 3 yıl içinde 20 bin artarak 64 bine ulaşmıştır.

Bu yasayla birlikte yaklaşık 23 bin hükümlü aftan yararlanarak salıverildi. Yasanın kapsamının değişmesiyle birlikte bu sayı 45 bini buldu. 2005 yılında 4 bin 715 kişi hakkındaki dava af yasası çerçevesinde ertelenmesi ortaya çıktı bu yüzden Rahşan Ecevit, yaptığı affı bu şekilde tanımlamıştı; “Ben affı garibanlar için istedim, katiller yararlandı”

Afla ilgili son dakika gelişmelrini ve daha fazla haberi sitemizden takip edebilirsiniz

BAHÇELİ'DEN AF AÇIKLAMASI

Meclis'ten arkadaşlarımızın hazırladığı tasarı duruyor. Bununla ilgili çalışmalar tamamlandı. Meclis'te gündeme alınması için bekliyoruz. Kanaatimiz olarak da af yasasının çıkmasında ülkemiz açısından fayda vardır.