Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğum borçlanması nedir? Doğum borçlanması şartları nelerdir? 2019 doğum borçlanması ücretleri ne kadar? Doğum borçlanması ile emekli olmak mümkün mü? Merak edilen konulara dair güncel bilgiler haberimizde. Doğum borçlanması, kadın çalışanların sigortalı olduktan sonra yaptıkları doğumlarda çalışamadıkları dönemler için SGK'ya belirlenen primi ödeyerek o günleri hizmetten saydırmalarıdır. Doğum yapan kadınların bu bağlamda 3 çocuğa kadar doğum borçlanması ödemesi yapmasına imkan veriliyor.

DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR?

Her çocuk için 720 gün borçlanma yapılabiliyor. Eğer 3 çocuğunuz varsa doğum borçlanmasını en fazla 2.160 güne kadar yaptırabilirsiniz. Ayrıca bu kadar güne ihtiyacınız yoksa daha az da yapabilirsiniz. Yani ihtiyaç duyduğunuz gün sayısına göre borçlanabilirsiniz.

2019 DOĞUM BORÇLANMASI ÖDEMESİ NE KADAR?

Doğum borçlanması için ödenecek tutar, o yılki brüt asgari ücret üzerinden hesaplanır. Brüt asgari ücretin günlük tutarının %32’si 1 günlük doğum borçlanması tutarını verir. Bunun 7,5 katı ise günlük en yüksek borçlanma tutarıdır. 2018'de belirlenen brüt asgari ücrete göre ödenecek doğum borçlanması tutarları şöyledir;

Ocak 2018 den itibaren geçerli olmak üzere 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arası doğum günlük borçlanma miktarı en az günlük 21,65 TL aylık 649,44 TL'dir.

2019 yılında ise asgari ücretteki değişiklikle birlikte 2019 doğum borçlanması ödemesi günlük borçlanma tutarı 21,65 TL den 27,28 TL'ye yükselmiştir. Aylık ise yaklaşık olarak 820 liraya denk gelmektedir.

DOĞUM BORÇLANMASININ ŞARTLARI NELERDİR?

- Sigortalı olarak çalışan kadının doğumdan sigorta başlangıcı olmalıdır.

– Doğumdan sonra adına prim ödenmemesi gerekir.

– Borçlanacağı sürede çocuğunun yaşaması gerekmektedir.

- Ayrıca İlk doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süreyi borçlanılabilir.

BAŞVURUDA GEREKLİ EVRAKLAR

- Doğum borçlanması başvuru formu

- Kimlik fotokopisi

BORÇLANMA SÜRELERİ NE KADAR?



-Sigortalı kadının doğumdan sonraki sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise on haftalık süreleri, doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süre dahil toplam istirahat süresi ile birlikte toplam iki yıllık süre borçlanılabilir.

-Kadın sigortalılar doğum nedeniyle çalışamadıkları en fazla üç defa olmak üzere ikişer yıllık sürelerini (toplamda en fazla 6 yıla tekabül etmektedir) borçlanabilir.

-Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalıların doğum yaptığı tarihten sonra adına primi ödenmiş süreler borçlanma hesabında dikkate alınmaz. Prim ödenmiş süreler iki yıllık süreden düşülerek kalan süre borçlandırılacaktır

-Doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğun vefat etmesi halinde vefat tarihine kadar olan süreler borçlanılabilir.

-İlk doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süre borçlanılabilir.