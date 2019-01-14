Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

Yarın öğle saatlerinden itibaren; Batı Karadeniz’in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Kastamonu, Karabük ile Zonguldak ve Bartın’ın iç kesimleri), Marmara’nın doğusu (Bilecik, Balıkesir’in doğusu ile Sakarya, Bursa illerinin yüksekleri) ile Afyon, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ile Ankara’nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (10-20 cm), Batı Karadeniz’in yükseklerinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor. Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.