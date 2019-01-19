Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

19 Ocak Milli Piyango sorgulama, Milli Piyango sonuçları öğren, Milli Piyango bilet sorgula, MPİ sonuç öğrenme sistemi, Milli Piyango kazandıran numaralar gibi konular araştırılıyor. Her ayın 9'unda, 19'unda ve 29'unda çekilen Milli Piyango, bugün de şans oyunu takipçilerinin hayallerini süslüyor. 19 Ocak 2019 Milli Piyangı bilet sorgulama ekranı ve Milli Piyango çıkan numaralar bugün de sıkça sorgulanıyor. 4 milyon liralık büyük ikramiyenin sahibi kim olacak heyecanla bekleniyor. Milli Piyango sonuçları öğrenme sistemi ve sonuçları ile ilgili bilgiler sizlerle

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9 OCAK MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

Milli Piyango'nun 9 Ocak tarihli çekilişinde 2 ayrı büyük ikramiye dağıtıldı. İlk büyük ikramiye çekilişi 4 milyon TL, ikinci büyük ikramiye çekilişiyse 400 bin TL'lik oldu. Yapılan çekilişin ardından 4 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet ettiği öğrenildi.

BÜYÜK İKRAMİYE 4 MİLYON LİRA

Milli Piyango İdaresi 19 Ocak 2019 tarihli çekilişini bugün gerçekleştiriyor. 4 milyon TL’lik büyük ikramiyenin verileceği çekilişte 12 farklı ikramiye dağıtılacak.

Çekiliş sonuçlarına göre 1 adet 4 milyon, 1 adet 400 bin ve 3 adet 40 bin TL’lik ikramiye verilecek. Çeyrek bilet sahipleri büyük ikramiyeyi kazandıkları takdirde 1 milyon TL’nin sahibi olacak.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞLERİ SAAT KAÇTA YAPILIYOR?

Kurumdan yapılan açıklamada MPİ çekilişlerinin saatinin 2019 yılından itibaren saat 15:00’te başlayacağı duyurulmuştu. Öte yandan büyük ikramiyeler ve amortilerin belirlendiği saat 18:00’de çekilişler MPİ’nin internet adresi üzerinden de canlı olarak izlenebiliyor.

Bilet sorgulama işlemleri ise çekilişlerin tamamlanmasının ve numaraların sisteme girilmesinin ardından yapılabiliyor. Buna göre MPİ bilet sorgulama işlemlerinin ortalama saat 19:00-19:30 arası yapılması bekleniyor.