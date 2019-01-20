Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan'da, cenazesine kimsenin katılmadığı annesini, bisikletine bağlayarak 5 kilometre taşıdıktan sonra defneden 17 yaşındaki gencin hikayesi yürek burktu.



KOMŞULAR YARDIM ETMEDİ

İddiaya göre, Hindistan yedi yaşındayken babası ölen 17 yaşındaki Saroj isimli gencin annesi, çeşmeye su almak için gittiği sırada aniden yere düşüp hayatını kaybetti. Bunun üzerine Saroj, komşularından annesinin cesedini defnetmek için yardım istedi. Komşular ise Saroj'un ailesi daha alt bir sınıftan geldiği için yardım etmeyi kabul etmediler.

"ANNEMİ TAŞIYORUM"