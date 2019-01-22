Alınan bilgiye göre, Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Tanal'ı telefonla arayarak, vefat eden ağabeyi Mehmet Hanifi Tanal için taziye dileğinde bulundu.
Binali Yıldırım'dan, Tanal'a taziye telefonu
22.01.2019 - 21:54 | Son Güncelleme: 22.01.2019 - 22:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'a taziye dileklerini iletti.
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