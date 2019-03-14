Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ceviz kabuğunun faydaları, ceviz kabuğu suyunun hazırlanışı gibi konular internetin son zamanlarda gözde olan konularının başında geliyor. Sağlığı için farklı arayışlara girenler, ceviz kabuğunun faydalarına göz atıyorlar. Ceviz kabuğunun birçok faydası olduğu biliniyor. Öncelikle cevizde ve ceviz kabuğunda oldukça yoğun miktarda B vitamini olduğu biliniyor. Aynı zamanda kepekleri yok etmede de kullanılan ceviz kabuğu, kanserin en büyük düşmanlarından. Bağışıklığı artıran ceviz kabuğu, kabızlığı ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Peki ceviz kabuğu suyu nasıl hazırlanır? Ceviz kabuğunun saça ve cilde diğer faydaları neler? Ceviz zarının faydaları nelerdir? Cevize dair merak edilen her şey haberimizde

CEVİZ KABUĞUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Kabuklu yemişlerin en faydalıları arasında yer alan cevizin içi gibi kabuğu da oldukça faydalı. İçerisinde protein, lif, Omega 3, Omega 6 yağ asitlerini barındırırken kalsiyum, demir, çinko, magnezyum, fosfor, bakır, selenyum, manganez minerallerini ve A, B1, B2, B6, C vitaminlerini bulundurmasından dolayı insan yaşamındaki önemi büyüktür. Ceviz suyunun faydaları ve ceviz kabuğunun faydaları saymakla bitmiyor. İyot özelliğine sahip olan ceviz kabuğu, iypt eksikliğinin yol açtığı hastalıklardan korunmak için kullanılan en önemli şifa kaynaklarından birisi olarak biliniyor. Ellerde titreme, halsizlik, yüksek tansiyon ve uykusuzluk gibi etkileri olan iyot eksikliğinden kurtulmak, ceviz ile mümkün! İşte ceviz kabuğunun faydaları...

CEVİZ KABUĞU BAĞIŞIKLIĞI ARTIRIR

Ceviz kabuklarının bağışıklığı arttırdığı bilinmektedir. Ceviz kabukları içerisinde bağışıklık sistemini sağlıklı tutmak ve birçok hastalıktan korumak için iyi miktarda antioksidan içerir.

CEVİZ KABUĞUNUN CİLDE FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Ceviz kabukları cilde iyi gelen B vitaminleri ile doludur. B vitamini stresi yönetir ve stres seviyelerini düşürür. Yüksek stres seviyeleri kırışıklıklara katkıda bulunur ve daha hızlı yaşlanmaya yol açar. B vitaminleri, E Vitamini (doğal bir antioksidan) ile birlikte stresi indükleyen serbest radikallerle savaşabilirler. Ceviz kabukları yaşlanma sürecini geciktirebilir.

Göz çevresindeki koyu halkaları gidermek için düzenli olarak göz çevrenize ılık ceviz kabuğu suyu uygulayın. Ceviz kabuğu suyundaki sakinleştirici madde olduğundan koyu halkaların hızlı bir şekilde giderilmesine yardımcı olacaktır. Ceviz kabuğu aynı zamanda cildin ışıltısını ve ışıltısını yeniden kazanmaya yardım etmek için gözlerdeki şişlikleri yatıştırır.

CEVİZ KABUĞU SUYU ZAYIFLATIR MI?

Ceviz kabuklarının içerdikleri antioksidan nedeniyle zayıflatıcı etkisi de bulunmaktadır. Ceviz kabuklarının aynı zamanda sindirim sistemini hızlandırıcı etkisi de kilo vermede etkili olmaktadır. Başarılı ve bir o kadar da sağlık açısından faydalı olan cevizin kilo vermede oldukça etkili olduğu bilinmektedir. Ceviz kabuğu suyunun 1 hafta içerisinde 4 kilo verdirdiği bilinmektedir. Ceviz kabukları aynı zamanda vücuttaki zararlı toksinlerden kısa süre içerisinde kurtulmanızı sağlamaktadır. Aynı zamanda ceviz kabukları antioksidan özelliği sayesinde zayıflarken bağışıklık sisteminizin güçlenmesini sağlamaktadır.

CEVİZ KABUĞU SUYU NASIL HAZIRLANIR?

6 adet ceviz kabuğunun üzerine ve alt kısmına delikler açrak 1 litre suyun içerisine atın. Karışımın içerisine 2 yemek kaşığı sirke ekleyin. Karışımı 15 dk kadar kaynatın. Karışımı sabah akşam aç karnına bir bardak kadar için. Ceviz suyunu içerken aynı zamanda cevizde tüketin.

CEVİZ KABUĞU İLE DİŞLERİ BEYAZLATMA

Ceviz kabuğunu kullanarak dişlerinizi beyazlatmanız mümkün! Bunun için ihtiyacınız olacak malzemeler 40 gr ceviz kabuğu ve 1 bardak su. Öncelikle kabuk yaklaşık 20 dakika suda kaynatılır. Kaynadıktan sonra ateşten alınır ve soğuması beklenir. Bu çözeltide yaklaşık olarak 10 dakika diş fırçası ıslatılır. Ardından, dişler tamamen bu fırça ile temizlenir. Ara sıra ise çözeltiye fırçayı daldırın. Bu işlem günde üç defa tekrarlanabilir. Hazırlanan karışım iki gün kullanılabilir, bundan sonra yeni hazırlanır. Birkaç gün sonra sonuç alınabilir!

CEVİZ KABUĞUNUN SAÇLARA FAYDALARI

Ceviz kabuğunun saça faydası var mı diye araştıranlar için işte detaylar... Ceviz kabukları, zengin nemlendirme özellikleri açısından saç için bulunmaz bir nimettir. Ceviz kabukları % 100 doğal olan kepek önleyici bir ilaç olarak görev yapar.

Ceviz kabuğu, doğal olarak saçı vurgulayabilen doğal bir renklendirici olarak bilinir. Ceviz kabuğu saça sağlıklı bir parlaklık kazandırırken saç renginizi geliştiren çok sayıda proteine sahiptir.

KANSERDEN KORUR

Her sabah ceviz kabuğu suyu içmek kansere karşıda koruma sağlamaktadır.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER

Ceviz kabukları sindirim sistemimizin sağlığını korumak için yararlı yararlı olan liflere sahiptir. Bağırsak hareketlerimizi düzenli bir şekilde çalıştırabilmemizi sağlar. Sindirim problemlerinizi kısa süre içerisinde geçirmek niyetindeysek ceviz kabuğu suyu kullanabiliriz.