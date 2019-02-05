Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ŞOK aktüel ürünler 6 şubat, ŞOK'ta bu hafta neler var, ŞOK Market indirimleri 6 Şubat 2019 gibi konular, indirimleri takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 6 Şubat 12 Şubat indirimli ürünler listesi yayınlandı. Bu hafta ŞOK Market'te 2 kilogram un 4,95 TL'den müşterilerle buluşuyor. Saç boyası çeşitleri, toz deterjan, ayçiçek yağı gibi birbirinden çeşitli ürünlerde yapılan indirimler, vatandaşların beğenisine sunuldu. İşte indirimli ürünler listesi...

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER 6 ŞUBAT 2019

Uygun fiyatlı ürünleri tüketici ile buluşturan ŞOK, her hafta cumartesi ve çarşamba günleri yeni ürünlerle vatandaşların karşısına çıkıyor. ŞOK 6 Şubat Çarşamba aktüel ürünler kataloğunda Fakir erkek bakım seti 6 taksit fırsatı ile 119 TL'den, Teba marka elektrikli çelik cezve 44.90 TL'den, Fakir marka saç kurutma makinesi 64.90 TL'den, Sinbo marka saç maşası 29.90 TL'den, Paşabahçe marka oval tabak 7.99 TL'den satışa çıkarılıyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu...