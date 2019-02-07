Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen günlerde Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, kızları Melisa'nın velayetinin babası Acun Ilıcalı'ya verilmesi için mahkemeye başvurdu. Mahkeme Melisa’nın velayetini Acun Ilıcalı'ya verdi.

ŞEYMA SUBAŞI'DAN AÇIKLAMA

Karar sonrası Şeyma Subaşı, Instagram hesabından açıklama yaptı:

''07.02.2019 tarihinde sonuçlanan velayet davası ile kızımız Melisa'nın velayeti babası Acun Ilıcalı Bey'e verilmiştir. Kararı saygıyla karşılıyoruz. Bu noktada önemli olan velayetin kimde olduğu değil, kızımızın ailesiyle birlikte sevgi ve mutlulukla büyümesidir. Acun Bey ve ben kızımız Melisa'yı birlikte büyütmeye devam edeceğiz. Kızımız Melisa bu süreçte benimle yaşamaya, babasıyla da her zaman olduğu gibi sıklıkla görüşmeye devam edecek.

Biz Acun Bey'le evliliğimizi iki medeni insan olarak noktaladık. Bundan sonra kızımız Melisa'nın iyiliği için her zaman annesi ve babası olarak görevlerimizi eksiksiz yerine getirmeye devam edeceğiz.

Konunun hasssasiyeti sebebiyle gösterdiğiniz anlayış için şimdiden teşekkür ederim.

Şeyma Subaşı''

EVLENDİKTEN BİR YIL SONRA ANLAŞMALI OLARAK BOŞANMIŞLARDI

Acun Ilıcalı 8 yıl aşk yaşadığı Şeyma Subaşı ile 19 Eylül 2017’de Fransa-Marsilya'da nikâh masasına oturmuştu. Çift, bir yıl sonra da anlaşmalı olarak boşanmıştı.

14 aylık evliliklerini Silivri'de sonlandıran Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın anlaşma sağladığı protokolün detayları ortaya çıkmıştı.

Taraflar birbirleri ve aileleri hakkında olumsuz yönde kesinlikle açıklamada bulunmayacak. Subaşı'na 10 milyon TL değerinde bir ev alınacak. Bu ev çiftin çocukları Melisa'nın üzerine yapılacak. Ilıcalı ve Subaşı alınacak evle ilgili intifa hakkına sahip olacak.

Subaşı şu an oturduğu evden çıkarak yeni alınacak eve geçecek.

Subaşı'na 115 bin TL yoksulluk, Melisa'ya ise 10 bin TL iştirak nafakası olarak her ay 125 bin TL ödenecek.

29 yaşındaki Subaşı evlenirse, 115 bin TL nafakası kesilecek.

Yapılan protokolün dışında taraflar birbirlerinden maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmayacak. Kızları Melisa'nın tüm eğitim giderleri baba Ilıcalı tarafından karşılanacak.