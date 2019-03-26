Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Mahalle’de Abubekir ve Şehvan Tatlı kardeşlerin kaldığı iki katlı evin alt katında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hemen yangına müdahale ederken, içeride yatan çocuklar ise aile fertleri tarafından yara almadan kurtarıldı. Yapılan bir saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, ev ise kullanılamaz hale geldi.



İşsiz olan Abubekir ve Şehvan Tatlı kardeşler, yangında en büyük tesellilerinin can kaybının yaşanmaması olduğunu belirtti. Evlerinde büyük çapta maddi hasarın meydana geldiğini belirten Tatlı ailesi, verilen desteklerle evlerini onarana kadar yakınlarında kalacaklarını söyledi. Bazı mahalleli kadınlar ise yanan evdeki sağlam eşyaları ayıklayarak kullanılamaz hale gelenleri ise dışarı çıkartmak için aile fertlerine yardımcı oldu.



Durumu öğrenen Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt da Tatlı ailesini ziyaret ederek, ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu. Bozkurt, Kızılay olarak kimseyi aç ve açıkta bırakmadıklarını belirterek, aile için ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi. Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin de Tatlı ailesinin evinde incelemelerde bulunarak, hasar tespit çalışması yaptıkları belirtildi.