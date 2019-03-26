Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala seçmenler seçim kağıtlarını bekliyorlar. Nerede oy kullanacaklarını merak eden seçmenler, 'hangi okulda oy kullanacağım, hangi sandıkta oy vereceğim, kimlikle oy kullanılır mı' gibi soruların cevabını merak ediyorlar. Peki eline seçmen kağıdı geçmeyenler veya kaybedenler ne yapacak? 'Seçmen kağıdımı kaybettim, seçmen kağıdı olmadan oy kullanabilir miyim, seçmen kağıdım gelmedi' gibi konulara dair araştırma yapanlar, oy kullanıp kullanamayacaklarına dair bilgi almak istiyorlar. İşte konuya dair merak edilenler...

Seçmen kağıtları, Türkiye genelinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından muhtarlıklara gönderildi. Muhtarlıklar ise vatandaşlara seçmen bilgi kağıtlarını dağıtmaya başladılar.

Seçmen bilgi kağıtları olmadan da YSK seçmen sorgulama sayfasıyla oy kullanılacak adres ve sandık öğrenilebiliyor. Oy kullanma anında TC kimlik numaralı bir kimlik belgesi yeterli. 24 Haziran seçimleri döneminde YSK'nın yaptığı açıklamaya göre, T.C. kimlik numarası taşıyan, nüfus cüzdanı, resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi gibi seçmenin kimliğini tereddütsüz olarak ortaya koyan belgelerden biriyle oy kullanılabilecek. Bu belgelerin resimli ve resmi nitelikte olması gerekiyor.

Seçmen bilgi kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, YSK seçmen sayfasından bilgilerini öğrenebilirler.

SEÇMEN KAĞIDI NE ZAMAN GÖNDERİLİYOR?

Genel seçimlerde, seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, sandık atama işlemi ile nerede oy vereceğinin belirlenmesinden sonra ilçe seçim kurullarınca; her seçmen için hangi seçim çevresi ve bölgesinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini gösterir belge (seçmen bilgi kâğıdı) genellikle seçimlerden 21 gün önce gönderilmeye başlanır.