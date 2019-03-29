Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oy kullanma saatleri 2019, saat kaçta oy kullanabilirim, oy kullanma saat kaçta başlıyor ve bitiyor, hangi il saat kaçta oy kullanıyor gibi konular seçimlere dair en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Özellikle çalışan vatandaşlar, iş saatlerini oy kullanma durumuna göre ayarlamak için konuya dair araştırma yapıyorlar. Yüksek Seçim Kurulu, seçmenlerin hangi ilde hangi saatler arasında oy kullanabileceğini açıkladı. Ülkenin doğusu ile batısı arasında oy kullanmaya başlama saati farklılık gösteriyor. Peki hangi illerde bu değişiklik söz konusu? Hangi il saat kaçta oy kullanacak? İşte merak edilenler

OY KULLANMA SAATLERİ NE ZAMAN? OY KULLANMA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.

Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

Yerel seçimlerde sandık başına gidecek olan seçmenler, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Büyükşehirde yaşayan vatandaşlar "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak. Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek.

KAÇ SEÇMEN KAÇ SANDIKTA OY KULLANACAK?

Adana’da 1 milyon 456 bin 222 seçmen 5 bin 52 sandıkta, Ankara’da 3 milyon 607 bin 785 seçmen 12 bin 234 sandıkta, Antalya’da 1 milyon 513 bin 972 seçmen 5 bin 279 sandıkta, Bursa’da 1 milyon 982 bin 143 seçmen 6 bin 792 sandıkta, Diyarbakır’da 923 bin 544 seçmen 3 bin 495 sandıkta, Hatay’da 968 bin 336 seçmen 3 bin 404 sandıkta, İstanbul’da 9 milyon 997 bin 24 seçmen 32 bin 165 sandıkta, İzmir’de 3 milyon 30 bin 462 seçmen 10 bin 296 sandıkta, Kayseri’de 877 bin 17 seçmen 3 bin 210 sandıkta, Kocaeli’de 1 milyon 177 bin 975 seçmen 4 bin 25 sandıkta, Konya’da 1 milyon 401 bin 416 seçmen 5 bin 108 sandıkta, Mersin’de 1 milyon 185 bin 988 seçmen 4 bin 201 sandıkta, Şanlıurfa’da 934 bin 894 seçmen 3 bin 702 sandıkta, Trabzon’da 551 bin 990 seçmen 2 bin 226 sandıkta, Van’da ise 577 bin 186 seçmen 2 bin 227 sandıkta oy kullanacak.