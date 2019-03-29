Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

31 Mart yerel seçimlerine sayılı saatler kaldı. Ankara seçim sonuçları neyi gösterecek heyecanla bekleniyor. Cumhur ittifakının adayı Mehmet Özhaseki ile Millet ittifakının adayı Mansur Yavaş en büyük adaylar olarak görülüyorlar. Son seçim anketlerine göre Mehmet Özhaseki'nin önde olduğu görülüyor. Peki oy oranları nasıl olacak? Başkentte büyük yarışı kazanan isim kim olacak? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geri sayıma geçen isimlerden hangisi kazanacak? Ankara seçim sonucu, Ankara oy oranları, Ankarada kim kazandı, Ankara seçim sonuçları öğren, 31 Mart Ankara kim kazandı, Mehmet Özhaseki oy oranı, Mansur Yavaş oy oranı gibi araştırılan konulara dair detayları sitemizden takip edebilirsiniz. Seçim sonuçları açıklandığında tüm detaylar haberimizde sizlerle buluşacak.

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 31 MART 2019

Ankara yerel seçim sonuçları 2019, seçimlere dair en çok merak edilenler arasında. İstanbul, Ankara ve İzmir'in yerel seçim sonuçları en çok araştırılan ve beklenenler arasında. Ankara'da hangi parti önde, Ankara'yı kim aldı, Ankara oy oranı, AK Parti, CHP, İYİ Parti oy oranlarını sitemizden takip edebilirsiniz.

31 Mart Yerel Seçimleri Anket Sonuçları

Pazar günü yapılacak mahallî seçimler öncesinde siyasi partiler, hem 2014 yerel seçimlerinde, hem de son milletvekili seçiminde oy oranlarının birbirine çok yakın çıktığı 10 ilde seçmeni yakın markaja aldı. Özellikle HDP’nin aday çıkarmayıp Millet İttifakı’nın adaylarına destek vereceği bazı büyükşehirlerde partiler arasındaki seçim yarışının kıran kırana geçmesi bekleniyor. Adana, Ankara, İstanbul, Eskişehir, Antalya, Balıkesir, Denizli, Mersin, Hatay ve Yalova’da seçim sonuçlarının çok küçük farklarla belirleneceği ifade ediliyor. Başkentte seçime ‘Milliyetçi seçmen’in İstanbul’da ise ‘Kürt seçmen’in damga vurması bekleniyor. İşte siyasi kulislerde yapılan değerlendirmeler:

ANKARA

Son milletvekili seçimlerinde Ankara’da Cumhur İttifakı yüzde 53,5, Millet İttifakı yüzde 39,6, HDP yüzde 6,4 oy almıştı. 2014 yerel seçimlerinde ise AK Parti’ye yüzde 44,9, CHP’ye yüzde 43,8, MHP’ye yüzde 7,8 oy çıkmıştı ve AK Parti’nin adayı seçimleri çok küçük farkla kazanmıştı. Başkentte yarışın ‘son sandık açılana kadar süreceği tahmin ediliyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki (Cumhur ittifakı)

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş (Millet ittifakı)