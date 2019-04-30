Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 Mayıs resmi tatil mi?... 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için geri sayım devam ederken bazı devlet kurumlarının çalışma durumu merak konusu oldu, özellikle bankalar ve PTT’nin durumu için araştırmalar saatler öncesinden başladı. Ödeme, havale, EFT ve gönderilerinde sorun yaşamak istemeyen vatandaşlar, bankalar ve PTT’nin 1 Mayıs mesaisini merak ediyor. Peki, 1 Mayıs’ta bankalar ve PTT açık mı?

1 Mayıs'ta PTT açık mı?

22 Nisan 2009 tarihinde TBMM’de kabul edilen yasa ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil günleri arasına girdi, bu nedenle 1 Mayıs’ta okullar ve resmi kurumlar idari izinli olacaklar.

1 Mayıs’ta PTT şubeleri çalışmayacak, ancak kargo firmalarının bazı şubeleri firmalara göre değişiklik göstererek açık olabilecek. Tüm resmi tatil günleri gibi bankalar vatandaşlara hizmet vermeyecek. EFT işlemleri ilk mesai saatinde gerçekleşecek.