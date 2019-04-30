Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anneme Ne Alayım? Anneler günü hediyeleri... Farklı hediyeler... Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü ne zaman 2018, Anneler Günü tarihi, Anneler Günü hediyeleri sorgulamaları başladı. Peki Anneler Günü ne zaman? Annelerimizin değerini elbette bir güne sığdıramayız. Ancak onlar için özel olan bir günde onlarla vakit geçirip, eğlenceli dakikalar yaşayabiliriz. Annelerimiz için büyük bir öneme sahip olan Anneler gününe geri sayım başladı. Çocuklar ise 'anneler günü ne zaman, anneme ne hediye almalıyım' sorgulamarına başladı. Anneler günü 2019'de 12 Mayıs'a denk geliyor. Peki anneler günü hangi gün, anneler günü ne zaman 2019? İşte anneye hediye fikirleri, anneler günü ne zaman, anneler günü hangi gün sorularınızın cevabı.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN 2019

Anneler günü ne zaman, Anneler günü hangi gün, Anneler günü tarihi 2018 sorularınızın cevabı burada. Her yıl Mayıs ayının 2. haftasında kutlanan Anneler günü bu yıl 12 Mayıs'ta kutlanacak. 12 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

ANNELER GÜNÜ HEDİYELERİ

Anneler günü hediyeleri neler, anneme ne hediye almalıyım aramalarınızın cevabına sitemizden ulaşabilirsiniz. Annemize alacağımız küçücük bir hediye onlar için büyük önem taşır. Annemize ona olan sevgimizi göstermemizin bir nişanesi olarak hediyeleri şunlardan seçebilirsiniz;

1) Buket Çicek

2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek mevyeler)

3) Küçük Ev Aletleri

4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları

5) Giyim Eşyası6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)

7) Fotoğraf Çerçevesi8) Duvar Saati

9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)





ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

* Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Anneler günün kutlu olsun sevgili annem.

* Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın.. en aziz varlığımız. Anneler günün kutlu olsun annem.

* Seni bir gün değil her canım yandığında, başım sıkıştığında seni çağırıyorum. Sesimi duyan tek insan sensin. Anneler günün kutlu olsun anneciğim.

* Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven annem, sana layık olmak için yaşıyorum. Anneler günün kutlu olsun.

* Dün, bugün ve yarın..daima seni sevdim, hep seveceğim. Bizimki bitimsiz, tanrısal bir sevgi.. Anneciğim anneler günün kutlu olsun.

* Hırçınlığımın tesellisi, şefkatine sığındığım, hayatımı gönüllü paylaşan annem.. hakkını nasıl öderim..

* Beni benden çok sevdiğine inandığım tek insan, annem. Ellerinden öperim.

* Kuzey rüzgarı da esse, kopsa da fırtına, sığınacağım tek liman sensin annem. Hakkını nasıl öderim.. Başımı dizlerine koymaya geldim.

* Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun..

* Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum.

* Gökyüzünden bir yıldız kayar, dilek tutarız. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinden öperim.