ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşmesi bitti. Jeffrey-Kalın görüşmesi 2 saat sürdü.
Beştepe'de kritik zirve!
01.05.2019 - 14:53 | Son Güncelleme: 01.05.2019 - 15:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşmesi bitti. Jeffrey-Kalın görüşmesi 2 saat sürdü.
Etiketler : ABD,
621426 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/621426.aspx
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