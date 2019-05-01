Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Euroleague final ne zaman 2019, Fenerbahçe Anadolu Efes final four maçı 2019, final four ne zaman 2019 gibi konular basketbolseverlerin sıkça arattığı konulardan oluyor! THY Euroleague’de Play-Off heyecanı sona erdi ve gözler Final-Four’a çevrildi. Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, CSKA Moskova ve Real Madrid'in adını yazdırdığı finaller heyecanla bekleniyor!

2019 FİNAL FOUR NE ZAMAN?

Final Four bu sezon 17-19 Mayıs tarihleri arasında İspanya’nın Vitori Gasteiz şehrinde organize edilecek. Turnuvada Zalgiris Kaunas’ı eleyen Fenerbahçe Beko, Saski Baskonia’yı geçen CSKA Moskova, Panathinaikos’u saf dışı bırakan Real Madrid ile Barcelona’yı turnuvanın dışında bırakan Anadolu Efes mücadele edecek.

Final-Four’da Fenerbahçe ile Anadolu Efes, CSKA Moskova ile de Real Madrid finale çıkmak için oynayacak.