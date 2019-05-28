Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TOKİ Kura Sonuçları, TOKİ İstanbul Başvuru Kura Sonuçları, TOKİ İstanbul çekilişleri ne zaman, TOKİ İstanbul kura tarihleri,Toki Çekiliş 2019... 50 bin konut projesine başvuran binlerce kişi haziran aynın gelmesi ile birlikte TOKi İstanbul çekilişleri ne zaman aramalarına başladı. TOKİ kura sonuçları son dakika açıklamaları ile sitemizde yer alıyor. TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği konut projesi kura çekimlerini binlerce vatandaş bekliyor. Başvurular 4 farklı kategoride alındıktan sonra ilk kura Ankara’da yapıldı. Başvuru yapan vatandaşlar konutların kura tarihlerine TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Kuralar noter huzurunda yapılıyor ve ardından hak sahipleri belli oluyor. Peki TOKİ İstanbul çekilişleri ne zaman, TOKİ İstanbul kura tarihleri,Toki Çekiliş 2019... TOKİ istanbul çekiliş projesine toplam 636 bin 949 kişi başvurdu. Peki, TOKİ Kura Sonuçları, TOKİ İstanbul Başvuru Kura Sonuçları , TOKİ İstanbul çekilişleri ne zaman, TOKİ İstanbul kura tarihleri,Toki Çekiliş 2019 kuraları ile ilgili detaylar... İstanbul’da ilk kura 26 Haziran ve 27 Haziran tarihlerinde Başakşehir Kayabaşı'nda yapılacak.

İstanbul TOKİ kura çekilişi Ne zaman?

İstanbul TOKİ kuraları, İstanbul kura çekilişi ne zaman, İstanbul çekilişleri ne zaman ile ilgili merak edilenler burada. 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da talep toplanan 5 projedeki 6 bin 300 konuta 318 bin 511 başvuru yapıldı. İstanbulluların merakla beklediği kuralar haziran ayı sonu ve temmuz ayı başında olacak.

İstanbul’da ilk kura, Başakşehir Kayabaşı’nda 157 bin 474 başvurunun yapıldığı 4 bin 467 konut için yapılacak. Kura töreni 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak.

TOKİ İstanbul çekilişleri ne zaman

Silivri Alipaşa’da yer alan 685 konut için 28 Haziran’da, Tuzla'da yer alan 500 konut için 1 Temmuz’da, Başakşehir Ayazma'da yer alan 311 konut ile Başakşehir Hoşdere'de yer alan 337 konut için ise 2 Temmuz tarihinde kura yapılacak.

TOKİ Kura Sonuçları, TOKİ İstanbul Başvuru Kura Sonuçları | TOKİ İstanbul çekilişleri ne zaman, TOKİ İstanbul kura tarihleri,Toki Çekiliş 2019

TOKİ İstanbul Başakşehir Kayabaşı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü verdiği 50 bin yeni sosyal konut projesi dâhilinde İstanbul'da talep toplanan 5 projedeki 6 bin 300 konuta 318 bin 511 başvurunun alındığı bildirilmişti. İstanbul'da ilk kura, Başakşehir Kayabaşı'nda 157 bin 474 başvurunun yapıldığı 4 bin 467 konut için gerçekleşecek. Kura töreni 26-27 Haziran tarihlerinde icra edilecek. TOKİ İstanbul Başakşehir Kayabaşı kura sonuçlarına aşağıda belirttiğimiz linke tıklayarak erişebilirsiniz.Silivri Alipaşa'da bulunan 685 konut için 28 Haziran'da kura çekilecekken, Tuzla'da bulunan 500 konut için 1 Temmuz'da, Başakşehir Ayazma'da bulunan 311 konut ile Başakşehir Hoşdere'de bulunan 337 konut için de 2 Temmuz tarihinde TOKİ tarafından kuralar çekilecek.

TOKİ Bursa, Kocaeli, Karaman, Erzurum, Gaziantep, Adana çekilişleri ne zaman?

İstanbul ve Ankara'nın yanında da yoğun başvuruların olduğu diğer şehirlerde belirlen kura takvimi ise şu şekilde;

12 bin 660 başvurunun yapıldığı Kocaeli Gebze projesinde 8 Ağustos, 46 bin 137 başvurunun yapıldığı Bursa Nilüfer projesinde 9 Ağustos, 8 bin 853 başvurunun yapıldığı Karaman Merkez Kırbağ projesinde 21 Haziran, 12 bin 643 başvurunun yapıldı Erzurum Aziziye projesinde 30 Temmuz, 7 bin 189 başvurunun yapıldığı Gaziantep Şehitkamil projesinde 17-18 Haziran, 17 bin 164 başvurunun yapıldığı Adana Sarıçam projesinde 19 Haziran tarihlerinde kura törenleri olacak.

Başvuru yapan vatandaşlar konutların kura tarihlerine TOKİ'nin resmi sayfası üzerinden erişebiliyor. Yoğun başvuruların yapıldığı projelerin yanında Trabzon Yomra projesinde 28 Mayıs, Giresun Aksu projesinde 27 Mayıs, Şanlıurfa merkez projesinde 14 Haziran, Yozgat merkez projesinde 31 Mayıs, Afyon merkez projesinde 3 Temmuz, Mersin Mezitli projesinde 20 Haziran, Isparta merkez projesinde 8 Temmuz, Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı projelerinde 4 Temmuz, Muğla Fethiye projesinde 10 Temmuz, Antalya Manavgat projesinde 10 Temmuz, İzmir Selçuk ve Ödemiş projelerinde 12 Temmuz, İzmir Aliağa projesinde 18 Temmuz, Manisa Yunusemre projesinde 19 Temmuz ve Bartın merkez projesinde 5 Ağustos tarihlerinde kura yapılacak.

TOKİ Ankara kuraları yapıldı

Ankara'da talep toplanan 3 bin 661 konutun kuraları haziran ve mayıs aylarında yapılacak. İlk kura da Ankara Kuzeykent'te talep toplanan 809 konut için yapılacak. 6 Mayıs'ta Noter huzurunda yapılan kura töreni ile hak sahipleri belirlendi. Sincan Saraycık projesinde 10 Haziran, Yenimahalle Yakacak´ta ise 11 Haziran'da kuralar gerçekleşmişti.