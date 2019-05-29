Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Chelsea Arsenal maçı saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman? UEFA Avrupa Ligi finalinde iki İngiliz devi kupayı müzesine götürmek için mücadele edecek. Final maçı kapsamında Chelsea ve Arsenal, bu akşam Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu müsabakaya kısa bir süre kala, maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte, Chelsea Arsenal maçına ilişkin ayrıntılar...



CHLESEA ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde kupa sahibini buluyor. Finalde İngiliz ekipleri Chelsea ve Arsenal, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadyumu'nda bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak maçta kupayı müzelerine götürebilmek için mücadele edecek. Maç beIN Sports'tan naklen şifresiz yayınlanacak.

Karşılaşmayı İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek. Rocchi'nin yardımcılıklarını Filippo Meli ve Lorenzo Manganelli yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniele Orsato.