Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

LGS 2019 kolay mıydı zor muydu? LGS soruları merakla bekleniyor. LGS soruları nasıldı? Peki sınavdan çıkan öğrencilerin yorumları neler oldu? Liseye Geçiş Sınavı'ndan (LGS) çıkan öğrenciler, sınava dair yorumları merak ediyor. İşte sosyal medya'da yer alan LGS 2019 yorumları...

UZMANINDAN LGS 2019 YORUMU

Eğitim Direktörü Erdem Çıplak, öğrencilerden aldığı yorumlara göre sınav sorularının düzenli çalışan öğrenciler için zorluk yaşatmayacağını söyledi.

Geçen sene Türkiye genelinde öğrencilerin matematikte çok zorlandığını belirten Çıplak, “Öğrencilerden aldığımız yorumlara göre, yaptığımız deneme sınavlarıyla paralel sorular olduğunu söyleyebiliriz. Düzenli çalışan öğrencinin zorlanmayacağı bir sınav olduğu anlaşılıyor. Geçen sene Türkiye genelinde öğrenciler matematikte çok zorlanmışlardı. Bu sene, biraz daha öğrencilerin çözebileceği soru tarzları karşılarına çıkmış gibi görünüyor. Bunların hepsini doğru şekilde değerlendirmek için sınav sorularını görmek lazım” dedi.

“YORUM VE ANALİTİK DÜŞÜNME ÖN PLANDA”

Yeni eğitim sisteminin artık yoruma ve analitik düşünmeye dayalı olduğunu belirten Çıplak, “Öğrencinin yorumunun ön plana çıktığı soru tarzlarının olduğu söylendi. Zorluk kolaylık, analitik düşünme, sentez becerisi, yorum katabilme, bunların hepsi son senelerde sınavların içeriğinde olan soru tarzları. Müfredat dışında bir soru çıkmadı. Öğrencilerden gelen bilgiler bu yönde” ifadelerini kullandı.

Eğitim Direktörü Çıplak, öğrencilerin çok zorlanmadıklarını söylediklerini ve sınavın geçen sene gerçekleşen LGS’ye göre daha anlaşılır sorularla gerçekleştiğini ön gördüğünü söyledi.

“İYİ KONSANTRE OLUP, İSTEKLERİNİ GÖZDEN GEÇİRMELİLER”

Sınav sonuçlarının 24 Haziran’da açıklanacağını hatırlatan Çıplak, tercih döneminde öğrenci ve velilerin dikkat etmesi gerekenleri anlattı.

Öğrencilere iyi konsantre olmalarını ve ne istediklerini gözden geçirmeleri gerektiği tavsiyesinde bulunan Çıplak, sözlerine şöyle devam etti:

“Öğrenciler bu zamana kadar iyi konsantre olup, kendi isteklerini gözden geçirmeli, nasıl bir lisede okumak istediklerini bilmeliler, bunlara karar vermeliler ve tercih edecekleri okulu iyi araştırmalılar. Okuldan mezun öğrenciler, okuyan öğrencilerle konuşmalılar. Bu davranış tercihlerin daha doğru ve uygun şekilde yapmalarını sağlayacaktır. Tercih dönemi çok önemli. Bu dönemde yüzdelik dilimleri göz önünde bulundurmalarını tavsiye ederim.”

İŞTE SINAV SONRASI SOSYAL MEDYA YORUMLARI

Sayısaldan çıkanların mutluluğu yüzlerinden okunuyor

Herkese mat zor gelmiş bana da fen zor geldi matta boşum yok

Hem sözel bölüm hem de sayısal bölüm oldukça kolaymış öğrencilerimin söylediklerine göre

Sınavımıza girdik hayırlısıyla iyi bir sonuç bekliyoruz

Matematik yine belirleyeci olacak

Sınavdan sonra ailecek avm'ye gittik... Babam benimle gurur duyuyor...

İnkılap soruları çok kolaymış 10'da 10 yapmayan gözüme gözükmesin

Sınav bitti stresi hala devam ediyor.