Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019 TYT AYT soru ve cevapları sorgula ve TYT AYT soruları indir gibi detaylar bu haberde yer alıyor. Üniversite adaylarının heyecanla beklediği gün geldi. İlk oturum olan TYT'nin Cumartesi günü gerçekleştirilmesinin ardından Pazar günü ise AYT gerçekleştiriliyor. Yaklaşık olarak iki buçuk milyon üniversite adayı bu önemli sınava katılım sağlamak için yola koyuldu. Sınavın başlaması ile birlikte veliler de dışarıda onlar ile aynı heyecanı yaşamaya başladı. Peki 2019 TYT soruları ve cevapları sorgula, 2019 TYT sonuçları ne zaman açıklanacak, AYT YKS soruları 2019 açıklandı mı? Bu soruların cevabı belli oldu. YKS'nin birinci oturumu TYT ile ikinci oturumu AYT'nin soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak. İşte detaylar...

TYT AYT SORULARI AÇIKLANDI MI? TYT AYT YKS SORULARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

15 Haziran ve 16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen iki oturumlu YKS sonrası, en çok merak edilen konuların başında sınav soruları geliyor. Sınav sonrası sosyal medyada oldukça tartışılan sorular, internette araştırılıyor. Doğru ve yanlışlarını kontrol etmek isteyen adaylar, ÖSYM sitesinden yayınlanacak olan YKS soruları bekliyor. Peki YKS sınav soruları ne zaman yayınlanacak?

Geçen sene gerçekleşen üniversite sınavlar göz önüne alındığında, soru ve cevapların 1 hafta içinde erişime açılması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE SINAVI 2019 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 15-16 Haziran'da gerçekleştirilen 2019 üniversite sınavının sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntülenebilecek.

YKS SINAVLARI TYT- AYT PUAN HESAPLAMASI

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (adayın net sayısı) bulunur.

TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinde en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir. AYT ve YDT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden, en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir.

TYT’den en az 150 puan almak koşuluyla, bir lisans programını tercih edebilmek için programın puan türünde en az 180 puan almış olmak gerekmektedir. TYT puanının, YKS puan türlerinin (SAY, SÖZ, EA, DİL) hesaplanmasındaki katkısı % 40’dır.

Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) katkı oranında ve hesaplanma şeklinde bir değişiklik yoktur. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülür. Böylece 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, 100 olan en yüksek diploma notu için de OBP 500 olacaktır.

Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan adayların diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınır. OBP 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenip yerleştirme puanları hesaplanacaktır.