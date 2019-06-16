Muğla ili, Datça İlçesi, İskele Mah. Atatürk Meydanı Mevkii, 58 cilt nolu, 5679 sayfa nolu, 595 Ada, 15 Parselde kain, 152,20 m2 arsa paylı , Kargir Dört Katlı Otel ana taşınmaz nitelikli, Zemin+1+2+3 kat, Bağımsız Bölüm No:2, 26/32 arsa paylı, bağımsız bölüm niteliği otel olan taşınmaz (tapuda kayıtlı) satışa konudur.

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