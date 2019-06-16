Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

31 Mart’ta gerçekleştirilen İstanbul seçiminin yenilenme kararının ardından 23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçimi öncesi Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı ortak yayın başladı. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen ve bütün kanallara açık olan “İstanbul 2019 Seçim Özel” isimli ortak yayın öncesi Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve büyük oğluyla birlikte alana geldi, 'Her şey çok güzel olacak' diyerek içeri girdi. Binali Yıldırım ise yayına dakikalar kala eşi Semiha Yıldırım ve kızı Büşra Köylübay ile geldi. İkilinin alana gelmesinin ardından saatlerin 21.00’ı göstermesiyle İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde program başladı. Gazeteciler yayının yapıldığı salona alınmazken, merkezin bahçesine kurulan alanda dev ekranlarda yayını takip etti. İki adayın buluştuğu yayını yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu izliyor. Programda adaylar kendilerine yöneltilen sorulara 3’er dakika içinde yanıt veriyor ve karşılıklı diyaloğa girmiyor.