Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulaktan ses gelmesi genellikle rahatsız edici bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Kulaktan ses gelmesi neden olur? Kulaktan ses gelmesi nasıl geçer. Kulak çınlaması nasıl geçeri nasıl tedavi edilir. Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? Kulaktan ses gelmesi genellikle rahatsız edici bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Çok yaygın karşılaşılan bir durumdur. Kulaktan ses gelmesi orta kulakta bulunan östaki borusundan burnun arka bölümüne hava geçmesi sebebiyle oluşur. Peki kulaktan ses gelmesi neden olur? Kulaktan ses gelmesi nasıl geçer.

Kulaktan ses gelmesi neden olur?

Kulaktan ses gelmesinin nedenleri olarak;

Kulak içerisinde oluşan mikroplar,

Toz ve hava birikmesi, ,

Kulak içine bir şey kaçması,

Orta kulak iltihabı,

Orta kulağın zarar görmüş olması,

Sinüs enfeksiyonu,

Kulakta sıvı birikmesi,

temporomandibular eklem sendromu,

Östaki borusunun çalışmaması,

Kulak yolundaki bir damarın yırtılmış olması,

Çenede oluşan bir hasar,

Kulak kemiklerinde oluşan hasar,

Kulağa alınmış sert bir darbe sonucu damarların ve sinirlerin zarar görmesi,

Diş hastalıkları gösterilebilir.

Kalp hastalarında da kulaktan ses gelebilir.

Kulaktan ses gelmesi nasıl geçer

Kulaktan ses gelmesinin nedeni kulak içinde birikmiş kir ise çözümünde zeytinyağı yardımcınız olabilir. Çok fazla ısıtmamak kaydıyla biraz zeytinyağını ısıtın. Bir damlalık yardımıyla kulağınıza zeytinyağını damlatın. 2 dakika bekledikten sonra pamuk yardımıyla kulağınızı silin.

Gıdada kullanılan hidrojen peroksitte kulakta oluşan kiri temizlemek etkilidir. Uygulama kısmına gelince damlalık yardımıyla 1-3 ml arasında %3 hidrojen peroksit alın ve sorunlu kulağa damlatın. Kulak kanalından geçmesi için biraz bekledikten sonra kulağınızdan fazlalığı akıtın ve bir pamuk yardımıyla silin.

Kulaktan ses gelme sebebi enfeksiyona bağlı ise sarımsak kullanmayı deneyebilirsiniz. Sarımsak antibakteriyel özelliği ile enfeksiyon ve mantar oluşumunu geçirecektir. 2 diş sarımsağı ezip birkaç dakika bekletin. 2 yemek kaşığı zeytinyağını ve beklettiğiniz sarımsakları bir kâseye koyup ısıtın. Karışımı soğumaya bırakın ve süzün. 3-4 damla damlatın ve birkaç dakika bekleyin.

Burun ve kulak birbiri ile bağlantılı olduğu için tuzlu su ile burnu yıkamak kulaktan ses gelmesinin geçmesini sağlar.

Kulaktan ses gelmesinin tedavisinde kulak yolunu iyi bir şekilde temizlemek ve kulak yolunun filmini çektirmek gerekir. Bunun yanında çene yapısı ve çene damarlarının kontrolü yaptırılmalıdır. Kulak kemiklerinin ve diş sağlığının kontrolünü yaptırmak kulaktan ses gelmesinin tedavisi için gerekli olacaktır. Göz ardı edilmemesi gereken bir durum olan kulaktan ses gelmesi başka hastalıkların belirtisi olabilir. Zamanında uzman bir doktora muayene olmakta fayda var.



KULAK ÇINLAMASI NEDİR?

Kulak çınlaması, kulakta gürültü veya zil sesi algısıdır. Yaygın bir sorun olan kulak çınlaması yaklaşık 5 kişiden 1’ini etkiler. Kulak çınlaması bir durumun kendisi değildir. Yaşla ilgili işitme kaybı, kulak yaralanması veya dolaşım sistemi bozukluğu gibi altta yatan bir durumun belirtisidir.

Her ne kadar rahatsız edici olsa da, kulak çınlaması genellikle ciddi bir şeyin belirtisi değildir. Yaşla birlikte kötüleşmesine rağmen, birçok insan için kulak çınlaması tedavi ile düzelebilir. Altta yatan bir nedenin tedavisi bazen yardımcı olur. Diğer tedaviler kulaktaki gürültüyü azaltır ya da maskeleyerek çınlamanın daha az fark edilir olmasını sağlar.



KULAK ÇINLAMASI BELİRTİLERİ

Herhangi bir dış ses olmadığında kulak çınlaması işitme sesinin rahatsız edici hissini içerir. Kulak çınlaması semptomları kulaklarınızdaki aşağıdaki hayali sesleri içerir:

* Çınlama

* Uğultu

* Kükreme

* Tıklama

* Tıslama

* Vızıldama

* Islık



KULAK ÇINLAMASININ NEDENLERİ NELERDİR?

Bir dizi sağlık durumu kulak çınlamasına neden olabilir veya kötüleşebilir. Çoğu durumda, kesin bir sebep asla bulunmaz.

Tinnitusun yaygın bir nedeni iç kulak hücresi hasarıdır. İç kulağınızdaki küçük, narin tüyler, ses dalgalarının basıncına göre hareket eder. Bu kulak hücrelerini kulağınızdan (işitsel sinir) beyninize bir sinyal göndermek için kulak hücrelerini tetikler. Beyniniz bu sinyalleri ses olarak yorumlar. Eğer iç kulağınızdaki tüylerde herhangi bir anormallik, beyninize rastgele elektriksel sinyalleri göndermesine ve bu kulak çınlamasına neden olabilir.

Tinnitus’un diğer nedenleri arasında diğer kulak sorunları, kronik hastalıklar ve kulağınızdaki sinirleri veya beyninizdeki işitme merkezini etkileyen yaralanmalar veya durumlar yer alır.



Kulak çınlamasına karşı 'maskeleme' tedavisi​

Prof. Dr. İsmet Bayramoğlu, kulak çınlamasına karşı "maskeleme" tedavisiyle ilgili bilgi verdi. Kulak çınlamasına, "işitme yolu" denilen, dış kulak yolundan beyindeki işitme merkezine kadar olan bölümde oluşan herhangi bir sorunun yol açabileceğini belirten Bayramoğlu, sorunun, dış kulaktaki kir gibi basit bir problemden kaynaklanabileceği gibi iç kulaktaki işitme yollarını tutan beyin tümörünün de buna yol açabileceğini söyledi. Tedavi için öncelikle sorunun kaynağının bulunması gerektiğini ifade eden Bayramoğlu, işitme testleri ya da iç kulak MR'ının tanıya yardımcı olabileceğini kaydetti.

Çınlamanın nedenin araştırıldığını anlatan Bayramoğlu, "Sorun diş kulaktaki kir ya da tümör gibi bir nedenden kaynaklanmıyorsa nedeni genellikle bulunamaz. Bu hastalarda 'maskeleme' yöntemiyle olumlu sonuçlar alabiliyoruz. Bu yöntem basit bir kurala dayanıyor. Bir ses dalgası, aynı şiddetteki ses dalgasıyla karşı karşıya gelirse yok olur. Maskeleme yönteminde bunu uyguluyoruz" diye konuştu. Bunun için öncelikle hastanın kulağındaki çınlamanın şiddeti ve frekansının ölçüldüğünü, daha sonra hastaya aynı şiddet ve frekansta karşı ses dinletildiğini anlatan Bayramoğlu, "2-3 ay süreyle hastaya müzik eşliğinde bu ses dinletiliyor. Hasta günlük işlerini yaparken 1-2 saat kulaklıkla bu tedaviyi alabiliyor. Böylece kulaktaki çınlamayı başka bir sesle maskelemiş oluyoruz" diye konuştu.

Maskeleme tedavisinden yüzde 80-90 oranında başarı elde edildiğini kaydeden Bayramoğlu, şu önerileri dile getirdi: "Kulak çınlaması özellikle çevre sessiz olduğu zaman, gece yatarken, daha rahatsız edicidir. Kulaktaki çınlamaya karşı harhangi bir ses, saatin tıklaması veya bir radyo rahatsızlığı azaltır. Birçok hasta iki istasyon arasında ayarlanmamış radyonun çıkardığı sesi alçak sesle dinlemekten fayda bulduğunu söyler. Bu ses bazı hastalar için çok rahatlatıcı olabilir." Hastaların kulak çınlamasına odaklanmamalarını isteyen Bayramoğlu, yüksek sesli müziğe maruz kalınmaması, kan basıncının sürekli kontrol ettirilmesi, tuz alımının kısıtlanması, sinir sistemine uyarıcı etkisi olan kahve, kola ve sigaradan uzak durulması, günlük egzersizlerle kan akımının düzenlenmesi, çok yorulmaktan kaçınılmasını ve stres ve gerginliğin en aza indirilmesini tavsiye etti. Sesten endişelenilmemesini öneren Bayramoğlu, " Kulak çınlaması sağırlığa ve mental sorunlara yol açmaz. Bu sesler rahatsız edici ama önemsiz bir gerçek olarak kabul edilmeli ve olabildiğince yok sayılmalıdır. Bu çeşit kontrol ya kişinin kendini tembihlemesiyle ya damaskeleme yöntemiyle başarılabilir" dedi.