Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyükbaş kurbanlık fiyatları araştırılmaya başlandı. Kurban bayramına kısa bir süre kaldı. Kurban kesmek isteyen vatandaş kurbanlık dana ne kadar, büyükbaş kurbanlık fiyatı 2019, kurbanlık dana fiyatı, büyükbaş kurbanlık ne kadar aramalarına başladı. Biz de sizler içib kurbanlık fiyatları, büyükbaş kurbanlık fiyatları 2019, kurbanlık fiyatları, 2019 büyükbaş kurbanlık fiyatlarını derledik.

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Kurban Bayramı piyasasının yavaş yavaş açıldığını belirten Yenişehir Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, kimi vatandaşların kurbanlarını şimdiden almaya başladığını ve piyasanın şekillenmeye başladığı belirtti. Büyükbaş piyasasında hayvanların 8 bin ile 15 bin lira arasında alıcı bulduğunu anlatan Tuna, geçen yılki fiyatların hayvan başına bin lira ile 2 bin lira arasında yükseldiğini kaydetti. Piyasanın geçen yıla göre ortalama yüzde 20'lik bir zam beklentisi içine girdiğini söyleyen Tuna "Geçen yıl bin 250 TL olan kurbanlık koç bugünlerde bin 500 liradan alıcı buluyor. Şimdilik yüzde 20'lik bir zamla birlikte kurbanlık piyasası oluşmaya başladı" dedi.

İhlas Vakfı 2019 kurban vekâlet bedellerini açıkladı! Yurtiçi 950, yurtdışı 750 TL

“Kamu Yararına Çalışan Vakıf” statüsü kazanan ve “İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır” Hadis-i şerifini kendine rehber edinerek 1975’te kurulan ve 44 yıldır öğrenci yurtlarında anne-babasına, vatanına, milletine ve insanlara faydalı on binlerce genci yetiştirmiş ve yetiştirmeye devam eden İhlas Vakfı 2019 yılı Kurban vekalet bedellerini ilan etti.

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın yaptığı yazılı açıklamada 2019 yılı yurtiçi kurban vekâlet bedelinin 950 TL. yurtdışı kurban vekalet bedelinin ise 750 TL. olarak belirlediklerini söyledi.

Hangi ülkelerde kesim yapılacak ?

Akalın, hayırseverlerin her sene olduğu gibi bu sene de bağışlayacağı Kurban vekaletlerinin çoğunluğunun yurtiçinde öğrenci yurtlarının bulunduğu şehirlerde kesileceğini ve yurtlarda barınan binlerce öğrenciye sarf edileceğini, yurt dışında ise Çad, Afganistan, Somali, Fildişi Sahili, Uganda , Sudan, Yemen ve Gazze'de dini vecibelere uygun kesimler yapacaklarını ve elde edilen etleri bu ülkelerdeki fakir Müslüman halka dağıtacaklarını ifade etti.

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Kamu yararına çalışan vakıf

Akalın, İhlas Vakfına Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile ‘Kamu Yararına Çalışan Vakıf' statüsü verildiğini bu bilinç ile yurt içi ve yurt dışında hayırseverlerin bağışları ile hizmetleri yürüttüklerini, her sene olduğu gibi bu sene de yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirecekleri kurban kesim organizasyonları ile ihtiyaç sahiplerinin yüzleri güldürmeye devam edeceklerini açıkladı.

Kurban vekalet ve kesim işlemleri dini vecibelere uygun yapılıyor

Akalın, Kurban kesmenin bir ibadet olduğunu vurgulayarak İhlas Vakfına güvenerek vekalet veren hayırseverlerin Kurban vekâletinin alınması esnasında söylemesi gereken “Kurbanı almaya aldırmaya, kesmeye kestirmeye ve dilediğine vermeye Tahsin Ekinci, Talip Alpsoy, Şaban Çakır ve İbrahim Dayan'ı her birini münferiden umumi vekil ettim” sözlerini hassasiyetle söyleterek vekaletleri aldıklarını, Kurbanlık alınırken vekalet sahibi adına niyet edilmesine, kurban kesim esnasında da kasaba vekâlet sahibinin ismini söyleyerek vekalet verdiklerini ve tekbir getirilerek Bismillahi Allahü Ekber diyerek kesimlerin yapıldığının altını çizdi.

Elde edilen etler dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından gelen öğrenciler ile yurtdışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Hayırseverlerin 44 yıldan beri gönül rahatlığı ile İhlas Vakfına bağışladığı kurban vekâletlerinin yurt içinde yurtlarımızın bulunduğu şehirlerde kesilerek öğrenci yurtlarında, ülkemizin ve dünyanın dört bir tarafından gelen ve barınan öğrencilere sarf ettiklerini, yurt dışında da ise Çad, Afganistan, Somali, Fildişi Sahili, Uganda , Sudan, Yemen ve Gazze'de keserek fakir, yoksul ve yetimlere ulaştıracaklarını vurguladı.

Nasıl Bağış Yapabilirsiniz

Akalın son olarak, hayırseverlerin kurban vekaletlerini www.ihlasvakfi.org.tr adresinden online olarak ya da +90 212 451 49 00 nolu telefonu arayarak vekaletlerini verebileceklerini açıkladı.

Hayvan sayısı yeterli

İstanbul'da bu yıl 80 bin civarında büyükbaş, bir milyona yakın da küçükbaş kesildiğini dile getiren Yücesan, henüz İstanbul için sevkiyatların başlamadığını ancak belediyelere ve özel kesim yerlerine satış için çok sayıda talep geldiğini, bu durumun da hayvan sayısının yeterli olduğunu gösterdiğini anlattı.

Büyükbaş canlı hayvan kilosu 26 lira

Yücesan, büyükbaş kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 10-15 yukarıda olduğunu belirterek, "Geçen yıl kurbanlık canlı büyükbaşların kilogram fiyatları 22-23 lira civarından başlıyordu. Bu yıl büyükbaşta kilogram fiyatları 26 liradan başlayacak. Yıllık enflasyonun yüzde 15,7 olduğunu düşünürsek artışın enflasyondan düşük olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Küçükbaş canlı hayvan kilosu 23-24 lira

Küçükbaşta da geçen yıla göre yüzde 10-15 artış yaşanmasını beklediklerini aktaran Yücesan, "Karaman Anadolu koyununun kilogramının 23-24 liradan, kıvırcık koyunların ise 24-25 liradan satışa çıkması bekleniyor. Ancak hem büyükbaşta hem de küçükbaşta bu fiyatlar beklenen rakamlar. Arz fazla olursa rakamların geçen yılla aynı seviyelere inmesi mümkün olacaktır." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta kilosu 23 TL

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Sivas’ta ki kurbanlıkların durumu ve fiyatları hakkında açıklama yaptı. Hastaoğlu, Sivas’ta bulunan besicilerle yapmış oldukları toplantı sonrasında yapmış olduğu açıklamada, “Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilimizdeki besici ve üreticilerle yaptığımız toplantı sonucunda; tosunun canlı kilogram fiyatı 23 TL, damızlık vasfını kaybetmiş düve 22 TL, damızlık vasfını kaybetmiş inek 20 TL, dişi koyun 20 TL, erkek koyun ise 22 TL’den satılacak. Kombinalardaki kesim ücretleri ise büyükbaş için 450 TL, küçükbaş için 100 TL, parçalama ücreti 350 TL, et çekim ücreti ise 2 TL olarak belirlenmiştir.”dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2019 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Kurban kesiminde kurallara uymayanlara ceza uygulanacak

Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi gereğince 287 TL idari para cezası uygulanacak.

Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere, Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesinin (j) bendi gereğince; toplu kesimler için 72 bin 197 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 1794 TL idari para cezası Çevre Kanunu'nun 24 üncü maddesi kapsamında uygulanacak.

Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanacak.

Hayvanları Koruma Kanunu'nun 12'nci maddesinin birinci fıkrasına göre, hayvanların kesilmesi, dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak, hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılacak. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanacak. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına 1255 TL idari para cezası uygulanacak.

5199 sayılı Kanun'un 12'nci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecek.

Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, acımasız ve zalimce işlem yapan, döven; aç ve susuz, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektiren kişilere 625 TL idari para cezası verilecek.

Kesin olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunanlara 625 TL idari para cezası uygulanacak.

Özel mülk veya bahçesinde kurban keseceklere uyarılar

Cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlıkhayvan kesimleri yapılamayacak. Kesim yerleri, resmi ve belediye veteriner hekimleri, belediye zabıta ekipleri ile din görevlileri iş birliğinde etkin olarak denetlenip kontrol edilecek.

Etrafı kapatılmış özel mülk veya bahçesinde kurban kesecekler için ise tebliğde şu uyarılar yer aldı:

"Kesim yeri beton, beton asfalt ve benzeri sızdırmaz malzemeden olur, çıkan kanın toprağa dağılmasını önlemek üzere hemen toprakla kapatılır, gerektiğinde kireçlenir. Kurbandan çıkan kullanılmayacak olan işkembe ve diğer benzeri atıklar sızdırmaz, dayanıklı yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara 2/3 oranında konulur, gerektiğinde ikinci torba kullanılır, ağzı iyice kapatılıp bağlanır ve bayram süresince düzenli olarak hizmet verecek olan belediye temizlik ekiplerine teslim edilir. Bu hizmetlerin verilmediği yerlerde bahsedilen atıklar ve var ise hastalıklı bölümler kesim yapanlar tarafından en az iki metre derinliğinde çukura gömülür. Kesim sonunda kesim mahalli kanlı ve kirlenmiş bir durumda bırakılmaz, kan izi kalmayacak şekilde temizlenir, gerektiğinde kireçlenir. Kurban derilerinin taşınması esnasında kan sızmalarına ve çevre kirliliğine neden olunmaması yönünde tedbir alınır."

"HaySag" isimli mobil uygulama ile kontrol edilecek

Kurbanla ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları, kurban satış ve kesim yerlerinin iletişim bilgileri kurban.diyanet.gov.tr adresinde yayınlanacak. Kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/ web sayfası ile "HaySag" mobil uygulaması hazırlandı. Web sayfası ve mobil uygulamadan küpe numarası girilerek hayvan bilgileri sorgulanabilecek.

Kurban bayramı yaklaşırken, vacip ibadetlerden biri olan kurban kesimi için seçilecek hayvanlarda aranan şartları, 20 yıllık besi çiftliği işletmecisi Abdullah Türkmen anlattı.

“Gebelik vasfının olmadığına emin olun”

Özellikle dişi kurban alacak vatandaşların, hayvanı almadan önce Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne giderek küpe numarasını ve doğurganlık özelliğini kaybetmiş olmasını tescillemeleri gerekiyor. Belgenin olmaması durumunda hayvandan uzak durulması gerektiğini söyleyen Abdullah Türkmen, “Kurban alacak ve özellikle dişi kurban alacak vatandaşlarımıza şunu öneriyoruz; almadan önce ilçe veterinerliği, Tarım ve İlçe Müdürlüğüne gidip buradan bu hayvanın gebelik vasfının olmadığına, bu hayvanın doğurganlık özelliğini kaybetmiş olduğuna dair bir belge alınması gerekiyor. Eğer bu belge hayvanı satan kişide yoksa o düveden uzak durmalarını öneriyoruz. Bu kesecekleri ineklere de bağlı. Örneğin; inek alınacak, alıcının bütçesi ineğe yetiyordur, özellikle bu vasıfsızlığı bildirecek belge almaları gerekiyor, doğurganlığı yoksa o hayvanda da aynı şartlar geçerli. Dişi, gözü, ayağı, kuyruk kısmı bunların tamamının olması gerekiyor. Odunpazarı’nda çok şükür böyle şeyler olmuyor. Bunun denetiminde de zaten kurban günü, gerek veterinerlerimiz gerek zabıta müdürlerimiz sürekli buraları geziyorlar. Gezdikleri zaman gördükleri herhangi bir hata varsa satan şahsa güzel bir cezai yaptırım var. Bununla ilgili de çok şükür memnunuz yani. Eskişehir’de bugüne kadar böyle bir olay yaşanmamış, inşallah da yaşanmaz ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Bu hastalığa sahip hayvan kesilemez”

Son olarak kurban edilecek bir hayvanda en zor anlaşılan durumlardan bir tanesi olan sarılık hastalığına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen besi çiftliği işletmecisi Türkmen, “Diyelim ki sarılıkla ilgili hiçbir şey bilmiyorsun hayvana dair. Dişi hayvanda ferç bölgesi dediğimiz, dişilik bölgesi, bölgeye bakılıp oradan anlaşılıyor. Erkek danada ise bu ‘kanlı işeme’ diye geçer. Kanlı işeme görüldüğü zaman bu sarılıktır. Bu hastalık zaten bırakın kurbanlık olmayı çoğu hayvanın kesilmesini mümkün kılmaz. Zaten hayvanı kestiğiniz zaman et sapsarı, yağ şeklinde çıkar. Bunu yiyen vatandaşların da hasta olma riski çok fazladır. Alırken bunlara da dikkat edilmesi gerekiyor tabi ama kurbanlık hayvanlara bu aşılar devletimiz tarafından yaptırılabiliyor. İsteyenler de özel veterinerlere yaptırabiliyor” dedi.

Büyükbaş kurbanlık fiyatları 2019 ne kadar oldu? Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala merak edilen en büyük konu ise vatandaşlar tarafından 'Büyükbaş kurbanlık fiyatları 2019' oldu. Bu aramaları Google üzerinden yapan kurban kesmek isteyen vatandaşlar bu yıl kurban fiyatlarını merak etmeye başladı. Peki Peki, 2019 büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar? Kurbanlık koç, dana fiyatları bu yıl ne kadar oldu? İşte Büyükbaş kurbanlık fiyatları 2019 sizler için derledik....