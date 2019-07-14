Vahdettin Köşkü’ndek çalışmalarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konutuna giderken Çengelköy’de yeni açılan bir restorana girdi. Burada bir süre kalan Erdoğan, çıkışta vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Vatandaşlarla selamlaşan ve fotoğraf çektiren Erdoğan daha sonra buradan ayrılarak konutuna geçti.
Çengelköy'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan yoğun ilgi
14.07.2019 - 16:47 | Son Güncelleme: 14.07.2019 - 16:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’ndeki çalışmalarının ardından Kısıklı’daki köşküne dönerken, Çengelköy’de bir restorana uğradı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yoğun ilgi gösterdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Erdoğan,vatandaş,Vahdeddin Köşkü,yoğun ilgi,
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