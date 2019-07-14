Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vahdettin Köşkü’ndek çalışmalarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konutuna giderken Çengelköy’de yeni açılan bir restorana girdi. Burada bir süre kalan Erdoğan, çıkışta vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Vatandaşlarla selamlaşan ve fotoğraf çektiren Erdoğan daha sonra buradan ayrılarak konutuna geçti.