Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell Gizli Numarayı Açma ve engelleme, Turkcell gizli numaradan arama kapatma ve açma nasıl olur? Turkcell hattını kullanan aboneler için Turkcell Gizli Numaradan Gelen aramaları yani Turkcell Gizli Numaradan Gelen Çağrıları Engelleme Nasıl Yapılır? Turkcell Özel Numaralardan Gelen Çağrıları nasıl engellerim google aramasını yapanlar haberimizden yararlanabilirler. Peki Turkcell Gizli Numaradan Gelen Çağrıları Engelleme Nasıl Yapılır? Turkcell Gizli numaralardan gelen çağrıları engellemek için bir kaç farklı yöntem bulunmaktadır.

Turkcell için Gizli Numara Engelleme nasıl yapılır..

Turkcell hattını kullanan vatandaşların gizli numaralardan gelen çağrıları engellemek için neler yapması gerekeni vereceğimiz yöntemlerle siz okuyucularımıza büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Gizli numaradan gelen çağrıları engellemek için birkaç yol vardır. Bunu, tüm hizmetlerde olduğu gibi en başta; '532' nolu müşteri hizmetlerini arayarak kolaylıkla yapabilirsiniz. Fakat müşteri hizmetlerini aramak yerine daha kolay ve basit bir işlem yapmak istediğimiz anda ise, gizli numaralardan gelen çağrıları engellemek adına daha basit bir şekilde gerçekleştirme şansını da bulabiliriz. Telefonunuzun arama kısmından *253# tuşlayıp ardından arama tuşuna bastığımızda, gizli numaralardan gelen çağrıları engellemiş oluruz. Bu yaptığımız yöntemle kullandığımız hat üzerinden tamamen ücretsiz olduğu gibi, istediğiniz zamanlarda da iptal seçeneğimiz de mevcuttur. Gizli numaralardan gelen çağrıları engelleme iptalini yapmak için ise; #253# ‘i tuşlayıp arama tuşuna basmamız yeterli olacaktır.

Türk Telekom için Gizli Numara Engelleme nasıl yapılır...

Tüm hat şirketlerinde olduğu gibi, Türk Telekom hattını kullanan vatandaşlarımız içinde gizli numaralardan gelen çağrıları kabul etmemek mümkündür. Gizli numaralardan gelen çağrıları engellemek için yapmamazı gerekenlerin en başında, *100# tuşladıktan sonra karşımıza gelen menüden seçim yapmamız olacağı gibi, yine Turkcell’de olduğu gibi *253# tuşladığımız anda gizli numaralardan gelecek olan aramaları kapatmış olabiliriz. Ayrıca Türk Telekom üzerinden web sitesinde yer alan Online işlemler bölümünden de aynı şekilde gizli numara engelleme işlemini yapabileceğimizi unutmamamız gerekir. Gizli numaralardan gelen çağrıları engelleme işlemini iptal etmek içinde tam tersi işlemleri yapmamız yeterli olacaktır.

Vodafone için Gizli Numara Engelleme nasıl yapılır

Gizli numaralardan gelen çağrıları engelleme için kullandığımız hat Vodafone ise, gizli numara kapatma işlemini tamamen diğer hat abonelerinden farklı bir şekilde yapmak zorundasınız. İlk alternatif olarak, müşteri hizmetlerinden bu işlemi daha kolay yapmanız mümkün olacaktır. Vodafone hat üzerinden kısa SMS bölümüne GIZLI AC yazarak 7046’a gönderdiğiniz durumda Gizli numaralardan gelen çağrıları engellemeyi kapatmış olacaksınız. Aynı şekilde Gizli numaralardan gelen çağrıları engelleme servisinin iptali isterseniz ise, GIZLI KAPAT yazıp 7046’a göndermeniz yeterli olacaktır. Tüm operatörde olduğu gibi, Vodafone’da da ücretsiz olarak bu hizmetten yararlanabilirsiniz.