Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Dedeman'ın hayatını kaybetmesi üzerine Dedeman Grubu'ndan yapılan açıklamada "Yönetim Kurulu Başkanımız Murat Dedeman'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kurucumuz Mehmet Kemal Dedeman tarafından temelleri atılan Dedeman Grubunu daha da yücelterek, Dedeman'ı iş dünyasının ve turizm sektörünün en değerli markalarından biri haline getiren merhum Murat Dedeman, bu değerlerden oluşan vizyonu ile sadece Dedeman Grubu'na ve sektörümüze değil aynı zamanda tüm iş dünyasına da ilham kaynağı olmuştur. Murat Dedeman'ın taşıdığı bu değerler bütününü, bundan sonra da Dedeman ailesi olarak büyük bir titizlikle koruyacağız" denildi.

MURAT DEDEMAN KİMDİR?

Murat Dedeman, 1951 yılında Ankara’da doğmuştur. TED Ankara Koleji mezunu olan Murat Dedeman yüksek öğrenimini Ankara İktisadi ve İdari İlimler Akademisi’nde tamamlamıştır.

Murat Dedeman, üniversite eğitiminin ardından babası Mehmet Kemal Dedeman’ın yanında iş hayatına atılarak, uzun yıllar Dedeman Topluluğu’nun çeşitli yönetim kademelerinde görev almıştır. 1992 yılından bu yana da Dedeman Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmüştür.

Dedeman Topluluğu, otelcilik ve madencilik alanlarına odaklanmış, bu alanlarda istihdam ve değer oluşturan yeni yatırımlar gerçekleştirmiştir.

Dedeman Holding’in faaliyet gösterdiği sektörlerle ilgili TUGEV, SKAL, TUROB, TUSIAD, TABA gibi mesleki dernek ve vakıflarda Yönetim Kurulu Üyelikleri ve üyelikleri bulunan Murat Dedeman, 6 Nisan 2007 tarihinde seçildiği Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdürmüştür

Ayrıca Dedeman, Umut Vakfı Kurucu Mütevellisi olmanın yanı sıra Kayseri İli Yardım Derneği, TED Ankara Kolejliler Derneği, TED İstanbul Koleji Vakfı, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı gibi çeşitli sosyal, sportif ve kültürel dernek ve vakıflara da üyedir.

Kayak, tenis ve doğa sporlarına meraklı olan Murat Dedeman, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı da yapmıştır.