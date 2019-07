Türkiye Gazetesi

BİM 2-9 Ağustos 2019 İndirimli Ürünler Listesi | BİM 2-9 Ağustos broşürü | BİM 2-9 Ağustos Aktüel ÜRÜN KATALOĞU...BİM market indirimleri her hafta tüketicinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Büyük merakla beklenen bu haftanın BİM 2-9 Ağustos 2019 indirim listesi yayınlandı. Katalogda yine birbirinden çeşitli ve indirimli ürünler sizleri bekliyor. Her hafta farklı ürünlerle yenilenen BİM market aktüel indirim kataloğunda bütçe dostu, hem hesaplı hem kaliteli ürünlerin listesi yer alıyor. Vatandaşlar cazip fırsatları kaçırmamak için, her hafta BİM aktüel listesini yakından takip ediyor. BİM aktüel sürprizleri bu hafta da hız kesmeden devam ediyor. BİM 2-9 Ağustos broşürü ağırlıklı olarak Elektronik, Mutfak grubu, yaz sıcaklarının bastırıdığı şu günlerde güneş kremleri ve tatile hazırlık ürünlerine ayrılmış. Yine bu haftaya özel bayram için ayrı bir katalog oluşturan BİM AKTÜEL 2 Ağustos Cuma indirimli ürünler listesinde bürçe dostu alışverişler yapmak mümkün.

BİM 2 Ağustos Cuma 2019 aktüel ürünler, 2019 Ağustos BİM'de bu hafta... BİM indirimli ürünler listesi haberimizde... BİM Ağustos 2019 Aktüel kataloğunda neler var? Her hafta farklı indirimli ürünleri satışa sunan BİM'de bu hafta yine çok cazip ürünler var. Toptan fiyatına parakende satış yapan BİM'de bu cuma fırsatllarla dolu... Haftanın indirimli ürünlerini sizin için derledik. İşte BİM 2 Ağustos 2019 aktüel ürünler tam listesi...

İşte, bu haftanın BİM market 2-9 Ağustos 2019 aktüel indirim fırsatları ve merakla beklenen indirimli ürünler listesinde yer alan detaylar…

BİM aktüel kataloğun dikkat çeken ürünlerini kategori olarak belirtmemiz gerekirse başta da belirttiğimiz gibi elektronik ve yazlık ürünler dikkat çekiyor. BİM aktüel kampanya indirim listesinde Elektronik, Mutfak grubu ve yaz sıcaklarının bastırıdığı şu günlerde tatile çıkacaklar için güneş kremleri, deniz şortları vb ürünlere de yer verilmeye başlanmış. Peki, BİM’de satışa sunulacak olan vatandaşın cebini rahatlatacak bu dikkat çeken ürünlerin fiyat ve özellik olarak detayları neler? İşte tüm detaylarıyla BİM broşürü ve kampanya indirim listesindeki sizler için incelediğimiz tüm detaylar...

BİM 2 Ağustos aktüel indirimli ürünler kataloğu yoğun olarak sorgulanıyor. BİM aktüel kampanyalı ürünler broşürü birbirinden cazip ürünlerle dopdolu…BİM market uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri tüketici ile buluşturan marketler zinciri olarak yoğun ilgi görüyor. En yeni BİM indirim kataloğunu incelediğimizde birçok kategoriden oldukça çeşitli ve hesaplı ürünlerin yer aldığını görüyoruz.

BİM aktüel indirim listesinde ilk dikkat çeken ürünler ise şöyle;

Büyük Boy valiz 109 TL

Orta Boy Valiz 99 TL

Küçük Boy Valiz 89 TL

Çocuk valiz 99 TL

Kız Erkek Çocuk Lisanslı Şort Takımı 14,90 TL

Erkek Çocuk Lisanslı Mayo 9,95 TL

Kadın Bileklik 5,95 TL

Kadın Zirkon Taş Kolye 8,95 TL

Erkek Deri Kemer 19,90 TL

Ayarlanabilir Ayaklı Basket Potası 24,90 TL

Kadın El Cüzdanı 12,90 TL

Erkek El Çantası 19,90 TL

Erkek Deri Kemer 19,90 TL

Kartlık 6,95 TL

Renkli Yazı Tahtası 27,50 TL

Erkek El çantası 19,90 TL

Farklı modellerde Taşlı Şapka 19,90 TL

Kadın Terlik 9,90 TL

Erkek Günlük Ayakkabı 24,90 TL

Barbie Mini Bebek 12,90 TL

Basketbol Potası 24,90 TL

Oyuncak Tren Seti 22,90 TL

Havlu Mutfak Önlüğü 11,90 TL

Çok Amaçlı Silikon Eldiven 29,90 TL