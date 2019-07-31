Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, sabah saatlerinde Ankara- Aksaray karayolu Kulu makas mevkisi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Yılar (34) idaresindeki 34 NU 4632 plakalı hafif ticari araç, Aksaray’dan Ankara istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp ağaca çarptı. Kazada hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Yılar ile birlikte Savaş Yılar (28) ve Merve Öksüz (29) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla hurdaya dönen araçta sıkışan 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza yerinde polis ve jandarma ekipleri inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.