Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zorlu Enerji, yurt içinde ve yurt dışında güneşten elektrik enerjisi sağlamak ve güneş enerjisi üretiminde kullanılan ekipmanı üretmek amacıyla Anadolu'daki sanayicilere, çevresel ve ekonomik olarak avantajlar sunan güneş enerjisini anlatmak için bir dizi seminer düzenledi. İlk olarak Eskişehir ve Bursa'da gerçekleştirilen seminerlere, yaklaşık 400 sanayici katıldı. Katılımcılara, sanayicilerin güneş enerjisi ekosistemi için ihtiyaç duyabileceği tüm çözüm ortaklarıyla bir arada ulaşan Zorlu Enerji'ye; finansal çözümler için Deniz Leasing yanı sıra; tüm idari prosedür için ilgili elektrik dağıtım şirketi ile yerel ve uluslararası çözüm ortakları destek verdi.

Özel toplantı talepleri geliyor

Zorlu Enerji tarafından düzenlenen seminerlere katılan sanayiciler, en önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan güneşin, ürün ya da hizmet üretim maliyetlerinde oluşturacağı avantajlar konusunda bilgilendirildi. Özellikle sunulan finansal imkanlar, hangi koşullarda yatırım yapılabileceğinin anlatılması ve aylık mahsuplaşma sistemi bilgilendirmesi sonrasında; Eskişehir ve Bursa'da faaliyet gösteren pek çok firma, güneş enerjisi yatırımına yönelik detaylı bilgi için Zorlu Enerji'den özel görüşme talep etti.

Farklı iller sırada

Şirket, önümüzdeki dönemde 8 şehirde daha seminerlere devam edeceği belirtildi. Bu illerin Adana, Ankara, Antalya, Aydın, İzmir, Kayseri, Kocaeli ve Tekirdağ olması planlanıyor. Güneş enerjisinin avantajlarının anlatılacağı seminerler sonrası, sisteme geçiş için çok sayıda talep gelmesi bekleniyor.