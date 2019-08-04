Boğaz gıcıklanması yaşayan kişinin rahatsız edici etkilerden kurtulması için önemli bilgiler derledik. Boğazdaki gıcıklanmaya iyi gelen çözümler haberimizde yer alıyor. Boğaz gıcıklanması, boğazda bir kas spazmıdır. Daha çok gıcıklanma, batma gibi acıyla başlayıp ileri derece bir boğaz enfeksiyonuna dönüşebilir. Bununla birlikte bir süre aynı şekilde devam ederek ilerlemeye de bilir.
Boğazdaki gıcıkı durdurmanın son derece kolay bir yolu var.
Boğazınızdaki gıcıktan kurtulmak için kulağınızın arkasını kaşıyın. Çok sert kaşımamaya dikkat edin.
Kaşımak kulaktaki sinirleri harekete geçirerek boğazda bir refleks yaşatır. Bu da boğazda kas spazmına neden olarak gıcık hissini rahatlatır. Başka bir yöntem, burun tıkanıklığını gidermek için sümkürmek. Zira, boğazınızdaki gıcığın muhtemel sebeplerinden bir tanesi burun tıkanıklığı.
Bir bardak ılık su içmek de basit yöntemlerden bir tanesi.
Boğaz gıcıklanmasına ne iyi gelir?
- Bu yöntem biraz farklı bir yöntemdir ama işe yaradığını görebilirsiniz. Boğazınız gıcıklandığında, kulağınızın arkasını kaşıyın. Bu, kulağınızdaki sinirleri harekete geçirerek boğazınızda bir refleks oluşmasını sağlar. Yalnız, dikkat edin ve çok sert kaşımayın.
- Burnunuzun tıkalı olması da boğazınıza gıcıklık yapabilir. Bunun için burnunuzu temizlemeyi deneyin. Tekrar dolana kadar boğazınızda rahatlama göreceksiniz.
- Bir bardak ılık su için.
- Bir bardak ılık su içine bal karıştırarak için.
- Elma sirkesi dolu bir bardak suyun içine, bir tatlı kaşığı elma sirkesi ekleyip, için. Mide problemi varsa yapmayın.
- Elma sirkesini az bir miktar su ile incelterek, gün içinde üç defa gargara da yapabilirsiniz.
- Bir tatlı kaşığı meyan kökü tozunu, bir bardak kaynayan suya atın. Karıştırın. Demlendirin. Süzün ve gün içinde 2-3 kez olmak üzere için. Meyan kökü, bakteri önleyici ve kuruluk gidericidir.
- Çemen otu tohumu da mikrop ve bakterilerin ölmesinde etkindir. Boğaz kuruluğuna ve gıcığına sebep olan nedenlerin giderilmesinde kullanabilirsiniz. Bunun için bir miktar çemen otu tohumunu, tavaya koyun ve üzerine bir miktar su ekleyerek karıştırın. Çemen otu, sarı renk alana kadar kaynatın. Rengi sarı olduktan sonra ocağı kapatıp demlendirin. Bu karışımı gargara yapmak için kullanın. Günde 2 defa uygulayabilirsiniz.
- Tüm turunçgillerden edinin. Bunların suyunu sıkın ve bir karşım hazırlayın. Portakal, limon, mandalina, greyfurt gibi hangisinden edinebilirseniz bunları sıkın. Bir bardak bu karışımdan hazırlayın ve üzerine ılık bir su ekleyin. Hem ılık hem C vitamini deposu hem de asitli bu içecek karışımı, boğazınızı bakteri ve virüslerden kuvvetli bir şekilde temizlemeye yardımcı olacaktır.
- Sarımsağı taze veya yemeklerde veya yağını edinip kullanın. Kokusu itibari ile kullanımı zordur ancak kuvvetli bir şifa sebebidir. Bilinen antibiyotik etkisi ile hızla iyileşmenizi sağlayacaktır.
- Karabiber ile balı bir tatlı veya yemek kaşığı olacak şekilde bir araya getirin ve bunu yiyin. Bu, boğaz gıcıklanmasına ve ağrısına iyi bir yumuşatıcıdır.
- Limonu sıkın ve bu su ile gargara yapın.
- Limonu direk olarak yiyin. Tüm boğazınızı temizleyerek geçecek ve bir rahatlama sağlayacaktır.