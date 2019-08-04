Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boğaz gıcıklanması yaşayan kişinin rahatsız edici etkilerden kurtulması için önemli bilgiler derledik. Boğazdaki gıcıklanmaya iyi gelen çözümler haberimizde yer alıyor. Boğaz gıcıklanması, boğazda bir kas spazmıdır. Daha çok gıcıklanma, batma gibi acıyla başlayıp ileri derece bir boğaz enfeksiyonuna dönüşebilir. Bununla birlikte bir süre aynı şekilde devam ederek ilerlemeye de bilir.

Boğazdaki gıcıkı durdurmanın son derece kolay bir yolu var.

Boğazınızdaki gıcıktan kurtulmak için kulağınızın arkasını kaşıyın. Çok sert kaşımamaya dikkat edin.

Kaşımak kulaktaki sinirleri harekete geçirerek boğazda bir refleks yaşatır. Bu da boğazda kas spazmına neden olarak gıcık hissini rahatlatır. Başka bir yöntem, burun tıkanıklığını gidermek için sümkürmek. Zira, boğazınızdaki gıcığın muhtemel sebeplerinden bir tanesi burun tıkanıklığı.

Bir bardak ılık su içmek de basit yöntemlerden bir tanesi.



Boğaz gıcıklanmasına ne iyi gelir?