Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara-Sivas YHT projesine ilişkin "Kısmet olursa bu yıl sonu itibarıyla neredeyse test sürüşlerine başlıyor olacağız. Ama kısmet olursa 2020 sonu itibarıyla da bu hattı tamamlamayı arzu ediyoruz." dedi.
'Ankara-Sivas YHT'yi 2020 sonu tamamlamak istiyoruz'
09.08.2019 - 19:05 | Son Güncelleme: 09.08.2019 - 19:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ankara-Sivas YHT projesine ilişkin "Bu yıl sonu test sürüşlerine başlıyor olacağız, 2020 sonu bu hattı tamamlamayı arzu ediyoruz" dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Oktay,Yüksek Hızlı Tren,Cumuhurbaşkanı Yardımcısı,
642918 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/642918.aspx
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