Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 çocuk annesi Safiye Cerit (57), 13 Ağustos Salı günü sabah 09.30 sıralarında oturduğu Ersu Sitesi’ndeki evinden ayrılıp bir daha dönmedi. 3 gündür haber alınamayan Safiye Cerit’in ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu.

Kardeşi Musa Erdoğdu, "Ablam 3 gündür kayıp. Olayı polis ekiplerine bildirdik. Site etrafındaki kameralar incelendi. Kimlik ve cep telefonunu almadan evden çıkmış. Alışveriş merkezine uğrayıp su ve yiyecek bir şeyler almış. Ana yola ulaştıktan sonra Silifke istikametine giden bir yolcu minibüsüne biniyor. Yolcu minibüsünün kamerası da var. Orada da görüntüleniyor. Yalnız minibüsün içerisi bayram nedeniyle kalabalık olduğu için nerede indiği görüntüde yok. Minibüs Silifke Otogarına vardığında inmesiyle ilgili görüntüsü yok. Mutlaka Mezitli ile Silifke arasında bir güzergahta indi. Ablamın herhangi bir hastalığı ve sıkıntısı yoktu. Ailesiyle de çok mutluydu. 3 gündür evine dönmemesi bizleri çok üzüyor” diye konuştu.