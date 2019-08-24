Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef tüm hızıyla bu sezonda da TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Programın renkli isimlerinden Hazer Amani, Acun Ilıcalı'nın kişisel instagram hesabından da duyurduğu üzere jüri üyeliğinden ayrıldı. Amani'nin yerine geçecek isim oldukça merak konusu olmuştu. Danilo Zanna, MasterChef Türkiye'nin Hazer Amani yerine dahil olan yeni jüri üyesi olarak dikkatleri üzerine çekti. Tarzıyla, kırık Türkçesiyle ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Zanna, izleyenler tarafından sıkça, "Danilo Zanna kimdir, nereli ve kaç yaşında? Danilo Zanna evli mi?" şeklinde internette aranır oldu. Peki, kim bu Danilo Zanna? İşte Danilo Zanna hakkında merak edilen bilgilerin detayları...

DANİLO ZANNA KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde İtalya'nın Prato kentinde dünyaya geldi. Ailesinin aşçılık maharetlerini kendisini aktarmayı başaran Danilo Zanna, bir süre sonra İtalyan mutfağında yetkinlik sahibi oldu.

Zahide Yetiş'in programında şeflik yapmaya başlayan Danilo Zanna, Türkçe'yi kendisini ifade edecek kadar öğrendikten sonra bir yemek kanalında 'İtalyan İşi' adında bir program sunmaya başlamıştır.

Bir erkek çocuk sahibi olan Danilo Zanna, bir dönem ekranlarda da yer alan Elin Oğlu programında İtalyan kimliğiyle yer almıştır.

Görümce isimli sinema filminde de yer almıştır. Danilo Zanna, Masterchef 2019-2020 sezonunun jüri üyeleri arasında yer aldı.

DANILO ZANNA EVLİ Mİ?/DANILO ZANNA'NIN ÇOCUĞU

Danilo Zanna, Gönlünü Türk bir kadına kaptırara evlenip Türkiye'ye yerleşti. Giresun'lu olan eşinin adı Tuğçe Demirbilek. Zanna ve Demirbilek 7 yıldır evli. Demirbilek ve Zanna çiftinin, Zeno adında bir erkek çocukları var.