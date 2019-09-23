Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef Türkiye tüm heyecanıyla bu sezonda da TV8 ekranlarında devam ediyor. Yeni bölümler başlamadan hemen önce TV8 kanalının patronu Acun Ilıcalı tarafından, Hazer Amani yerine İtalyan asıllı Şef Danilo Zanna'nın jüri üyesi koltuğuna oturtulduğu öğrenilince diğer jüri üyelerinin de akıbeti merak edilir oldu. Kısa sürede diğer jüri üyeleriyle devam kararı alındığı duyulunca izleyenler tarafından gözler şeflere çevrildi. İzleyenler şefleri ilgiyle araştırmaya başladı. İlgiyle araştırılan şeflerden biri de Şef Mehmet Yalçınkaya oldu. Şef Mehmet Yalçınkaya, yarışmacılar tarafından oldukça çekinilen bir isim. Yorumlarıyla MasterChef adaylarını oldukça terletiyor. Bu sebeple programın sevenleri tarafından internette sık sık " Mehmet Yalçınkaya Kimdir? MasterChef Şef Mehmet Yalçınkaya Nereli ve Kaç Yaşında?" gibi sorular ilgiyle aranıyor. Peki Mehmet Yalçınkaya Kimdir? MasterChef Şef Mehmet Yalçınkaya Nereli ve Kaç Yaşında? İşte merak edilen soruların cevapları...

MASTERCHEF ŞEF MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR? | KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Mehmet Yalçınkaya, 1974 doğumludur. Memeleketi olan Bolu'da dünyaya gelmiştir. Mesleki hayatına başladıktan sonra sırasıyla; Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yapmıştır.

Mehmet Yalçınkaya, 1988’de orta öğrenimini bitirerek başlamış olduğu mesleki kariyerinde Türkiye’nin üst düzey tesislerinde görev aarak devam etmiştir.

Şef Yalçınkaya, 2004 yılında İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı.

ŞEF MEHMET YALÇINKAYA'NIN KARİYERİ

2005 yılında Amerika' nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayınlandı. Yine 2007 yılında aynı derginin internet sitesinde spesiyalleri biyografisi yayınlandı. Mehmet Yalçınkaya Almanya’nın Erfurt şehrinde, dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde bronz madalya alarak dünya üçüncüsü oldu.

Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Halen uluslar arası yemek yarışmalarında ülkemizi temsil etmektedir.

Farklı tatların buluşması olan “Fusion Mutfak” akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan cheflerden biridir. Yalçınkaya, 2007 yılında Türkiye’de ilk olarak Banquet servislerinde minimalist ve butik bir çalışma olan kişiye özel servis konseptini geliştirdi.

Mehmet Yalçınkaya, 2008 yılında, EUROTURKCHEFS CULINARY TEAM adlı takımı kurdu. Uluslararası yarışmalarda yarışan takımın kaptanlığını yaptı.

2009 yılında özel bir istekle Katar Başbakanlığı Konutları ve özel yatla( Al Mırgab) dünya turuna cıktı Burada yaptığı çalışmalarda 1 Mıchelın yıldızlı Chef olan Fransız Carlos Marshal ile Katar Başbakanlığı bünyesindeki konutlarda İtalya, Fransa da çalışmalarda bulundu.

2010 yılında Heds Grup /Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı bünyesinde gastronomi workshopları gerçekleştirmiş aynı zamanda Berlin Film Festivali, Grune Woche I.T.B Turizm Fuarı dahil bir çok İnternationel organizasyonun gala yemeklerini verdi.

2012 yılında Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu. Yalçınkaya hakkında 2013 yılında Al monitör yazarı Californiya Üniversitesi Öğretim Üyesi Pınar Tremblay tarafından Inno Turkısh Cusine adlı makale yayınlandı.