Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Konya maçı kaç kaç bitti, GS Konya maçı skoru, GS Konya maç özeti merak ediliyor! Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, evinde konuk ettiği Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Emre Mor, Feghouli, Babel, Diagne

Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Anicic, Ferhat Öztorun, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Daci, Bajic

Sarı kart: Dk. 14 Daci (Atiker Konyaspor)

Gol: Dk. 60 Ryan Babel (Galatasaray), Dk. 90+6 Jonsson (Konyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

90' GOL! Jönsson 90+6'da skoru 1-1'e getirdi

86' Galatasaray'da Feghouli çıktı yerine Jimmy Durmaz girdi. Sofiane Feghouli - Jimmy Durmaz

85' Galatasaray'da Diagne yerini Selçuk İnan'a bıraktı

83' Konyaspor'da Ferhat Öztorun çıktı yerine Ali Yaşar girdi. Ferhat Öztorun - Ali Yasar

82' Mariano'nun sağ kanattan ortasında ceza yayı üstünde gelişine vuruşunu yapan Babel kaleci Serkan Kırıntılı'yı geçemedi.

79' Konyaspor'da Jevtovic çıktı yerine Ali Çamdalı girdi. Marko Jevtovic - Ali Camdali

76' Hava topu mücadelesinde Adem'e faul yapan Ferhat Öztorun sarı kart gördü. Sarı Kart - Ferhat Öztorun

73' Hakem Mete Kalkavan, Seri'nin rakibine müdahalesini VAR'dan izleyerek kırmızı kartına başvurdu! Galatasaray 10 kişi... Kırmızı Kart - Jean Michaël Seri

73' Galatasaray'da Seri sarı kart gördü Sarı Kart - Jean Michaël Seri

67' Ceza yayı üstünde topla buluşan Bajic yerden sert vurdu fakat top Muslera'da kaldı.

63' Milosevic'in uzaktan şutu kaleci Muslera'da kaldı.

62' Golün hemen ardından Konyaspor topa biraz daha fazla sahip olmaya başladı.

60' Galatasaray'da yeni transfer Nzonzi golün asistini yapan isim oldu.

60' GOL! Sol kanattan ceza sahasına giren Ryan Babel sağ ayağıyla sert vurdu. Savunmaya çarpan top kaleciyi de yanıltıp ağlara gitti.

54' Konyaspor Bajic ile hızlı çıkmak istedi ancak Bosnalı forvet Luyindama'nın müdahalesi ile yerde kaldı.

53' Galatasaray gole çok yaklaştı! ceza sahası içinde oluşan karambolde Babel penaltı noktası üzerinde topla buluştu. Önünü açarak çektiği şutta top direğin yanından dışarı çıktı.

49' Konyaspor'da Ali Turan itirazlarından dolayı sarı kart gördü Sarı Kart - Ali Turan

48' Feghouli'nin sağ kanattan çevirdiği topa uygun durumda Adem Büyük kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Serkan gole izin vermedi.

46' İkinci yarı başladı

38' Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Seri topu ceza sahası içine gönderdi seken topa Babel vurdu top farklı şekilde dışarı çıktı.

35' Sağ kanattan Mariano'nun yaptığı ortada Feghouli istediği kafa vuruşunu yapamadı.

31' Emre Mor'un sağ kanattan ortasında Babel ceza sahası içinde topla buluştu dönerek vuruşunda top kaleci Serkan'da kaldı.

28' Karşılaşmaya hakem tarafından 1 dakikalık su molası verildi.

26' Kullanılan köşe vuruşunda Konyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

25' Nagatomo'nun ceza sahası dışından şutu savunmaya çarparak kornere gitti.

18' Babel topla ceza sahasına ilerledi ancak Ali Turan kritik bir müdahale yaptı ve tehlikeyi önledi.

13' Feghouli'ye sert müdahelede bulunan Erdon Daci sarı kart gördü Sarı Kart - Erdon Daci

12' Bu sefer Konyaspor hızlı geldi. Ömer Ali yine müsait durumda şutunu atmak istedi ancak Nzonzi son anda yatarak topa müdahale etti ve rakibine vuruş izni vermedi.

11' Galatasaray gole yaklaştı! Feghouli sağ kanattan içeri çevirdi. Diagne'nin altı pastan vuruşunda kaleci Serkan gole izin vermedi.

8' Köşe vuruşunun ardından sağ tarafta atağı sürükleyen Feghouli ceza sahasına ortaladı ancak Galatasaraylı oyuncular vuruş yapamadı.

6' Konyaspor maça etkili başladı! Peş peşe kornerlerin ardından Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

5' Konyaspor gole yaklaştı! Sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Ömer Ali Şahiner boşpozisyonda şutunu attı ve Luyindama'ya çarpan top az farkla kornere gitti.

4' Ferhat'ın kullandığı köşe vuruşunda Johnson kafayı vurdu ancak top kaleye paralel bir şekilde gitti.

3' Maçta ilk atak Konyaspor'dan! Jevtovic'in şutunda top Galatasaray savunmasına çarparak kornere gitti.

Süper Lig'in 2'nci haftasında Galatasaray kendi sahasında Konyaspor'u konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çaldı. Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar üstlendi.

TERİM'DEN 4 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor maçı ilk 11'inde Denizlispor mücadelesine göre 4 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Denizlispor'a karşı kırmızı kartla oyun dışında kalan Marcao yerine Donk'u oynatırken, orta sahada Selçuk İnan yerine yeni transfer Nzonzi'ye görev verdi. İlk maçta oynayan Jimmy Durmaz yedek kulübesine çekilirken, Emre Mor onun yerini aldı. Sakatlığı bulunan ve son antrenmanlara katılamayan Belhanda'nın yerine ise Sofiane Feghouli ilk 11'de şans buldu.

Galatasaray sahaya; Muslera, Mariano, Donk, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Emre Mor, Feghouli, Babel ve Diagne ilk 11'i ile çıktı.

FATİH TERİM'İN CEZASI SONA ERDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3 maçlık cezasının ardından Konyaspor mücadelesiyle birlikte yedek kulübesine geri döndü. Terim, geçen sezonun 32'nci haftasında oynanan Başakşehir mücadelesinin ardından 3 maçlık cezaya çarptırılmıştı. Terim bu 3 maçlık cezasını çektikten sonra Konyaspor'a karşı yedek kulübesindeki yerini aldı.

HASAN ŞAŞ'A DESTEK

Galatasaraylı taraftarlar, mücadele öncesi yardımcı antrenör Hasan Şaş'a destek oldu. Sarı kırmızılı taraftarlar, hafta içerisinde istifa eden sonrasında ise göreve geri dönen Hasan Şaş'ı tribünlere çağırdı ve destek tezahüratlarında bulundu.

EMİNE BULUT VE TUBA ERKOL UNUTULMADI

Geçtiğimiz günlerde eşleri tarafından bıçaklanarak hayata gözlerini yuman Emine Bulut ve Tuba Erkol, Galatasaray - Konyaspor maçında unutulmadı. Sarı kırmızılı taraftarların hazırladığı "Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın" ve "Kadına şiddete hayır" pankartları tribünlerde yer alırken, mücadele öncesi de Galatasaraylı ve Konyasporlu oyuncular Emine Bulut ve Tuba Erkol'un isimlerinin yazdığı siyah tişörtler ile ısınmaya çıktı, ısınmanın ardından ise iki takım oyuncuları, siyah pankart ile sahaya çıktı. Taraftarlar, maç öncesinde, "Kadına uzanan eller kırılsın" tezahüratında bulundu.

Ayrıca müsabaka öncesi kadın cinayetlerine tepki olarak bir dakika boyunca oyuncular maça başlamadı.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanan müsabakaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Galatasaraylı taraftarlar, sezonun ilk iç saha maçında takımını yalnız bırakmamak için tribünlerin büyük bir bölümünü doldururken, az sayıda Konyaspor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde mücadeleyi takip etti.