Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef Açelya Kılıçay kimdir, Masterşef Açelya ne iş yapıyor, MasterChef Açelya kaç yaşında gibi konular MasterChef Türkiye yarışmacıları arasında en çok dikkat çekenlerden olan Açelya Kılıçay ile ilgili araştırılanlar arasında yer alıyor. Yemek konusunda hünerlerini gösteren ve jüri üyelerinin beğenisini kazanan, genç yaşına rağmen iyi bir iş çıkaran Açelya Kılıçay, 14 kişilik MasterChef Türkiye yarışmacıları arasına girdi. Peki Açelya Kılıçay kimdir ve kaç yaşındadır? Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olan Açelya ile ilgili detaylar...

MASTERCHEF AÇELYA KİMDİR? AÇELYA KILIÇAY KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ankara'da 28 Mart 1998’de dünyaya gelen MasterChef yarışmacısı Açelya Kılıçay, yeni sezonda dikkat çeken isimlerden oldu. 'Yemek yapmak bir sanatsa ben sanatkarım' diyen yarışmacı, Fenerbahçe'de bir dönem voleybol oynadı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde sinema televizyon bölümünü bitiren Açelya Kılıçay İstanbul Üniversitesi Adıgüzel Güzel Sanatlar tiyatro bölümünden mezun oldu. Yemek yapmayı sevdiğini söyleyen yarışmacı Mutfak Sanatları Akademisi uzun dönem profesyonel aşçılık eğitimi almış.