Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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MASTERCHEF CEMRE KİMDİR? CEMRE UYANIK KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

Cemre Uyanık 27 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olduğunu söyleyen Cemre Uyanık küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu hayranı olduğunu ve özellikle de yemeklerle alakalı animeler seyretmeyi sevdiğini belirtiyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'te kendini deneyip göstermek istediğini kaydetti.

Cemre Uyanık'ın daha önce TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programına katıldığı da biliniyor.