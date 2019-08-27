Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef Yasin Obuz kimdir, Masterşef yarışmacısı Yasin kaç yaşında, Yasin Obuz nereli, Yemekteyiz Yasin Obuz, MasterChef Yasin ne iş yapıyor ve mesleği ne gibi konular TV8 ekranlarında Ağustos ayında yayınlanmaya başlayan MasterChef Türkiye yeni sezonu ile ilgili en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. MasterChef Türkiye'nin 14 kişilik yarışmacı kadrosunda Yasin Obuz da yer alıyor. Yasin Obuz kimdir, Master şef yarışmacısı Yasin kimdir gibi konular, ilginç karakteriyle dikkat çeken yarışmacı ile ilgili araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte detaylar...

MASTERCHEF YASİN KİMDİR? MASTER ŞEF YARIŞMACISI YASİN OBUZ NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Türkiye'nin iddialı yarışmacılarından Yasin Obuz son derece hiperaktif bir yapıya sahip. Ticaretle uğraşan Yasin Obuz, 32 yaşında ve yarışmaya da İstanbul'dan katılıyor. Hacettepe Üniversitesi Spor Bölümü mezunu olduğu belirtilen Yasin Obuz aslen Diyarbakırlı. 'Şampiyon belli 2. kim olacak acaba?' diyen Yasin Obuz, 'Yemek bizim işimiz' ifadelerini kullandı.

Yasin Obuz, daha önce Yemekteyiz programına katılmış ve çok konuşulmuştu.