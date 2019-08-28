Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne'de Tunca Nehri üzerinde bulunan tarihi taş köprü restore edildi. Çimento kullanılmadan yapılan ve bir buçuk ay süren restorasyonda, köprünün inşa edildiği dönemde kullanılan kaymak kireç, taş tozu ve kum gibi malzemeler kullanıldı. Tunca Köprüsü'ndeki çalışmaların tamamlanmasının ardından aynı güzergahtaki Meriç Köprüsü'nde restorasyon çalışmasına geçildi.

Restorasyon çalışmaları kapsamında Meriç Köprüsü trafiğe kapatıldı. Meriç Nehri üzerindeki taş köprünün giriş ve çıkışı bariyerlerle kapatıldı, iki tarafa da çalışma olduğunu gösterir tabela asıldı.